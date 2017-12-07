 شاهد .. كيف سيلتزم السائقون بعدم قطع الإشارة بدون ساهر لمدة 15 دقيقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد .. كيف سيلتزم السائقون بعدم قطع الإشارة بدون ساهر لمدة 15 دقيقة

شاهد .. كيف سيلتزم السائقون بعدم قطع الإشارة بدون ساهر لمدة 15 دقيقة
المناطق - الرياض

أجرت القناة “الإخبارية” تجربة لاكتشاف مدى التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير في ظل عدم وجود أنظمة الرصد الآلي للمخالفات المرورية.

ونفذت القناة التجربة عند تقاطعين، أحدهما مزود بكاميرات رصد مخالفات قطع الإشارة الحمراء والآخر إشاراته غير مدعومة بأنظمة الرصد الآلي.

وأسفرت نتائج التجربة التي استمرت لربع ساعة فقط عن التزام السائقين بشكل كامل بالنظام عند الإشارات المدعومة بكاميرات الرصد، في حين سجلت التجربة 41 مخالفة قطع إشارة عند التقاطع غير المزوَّد بالكاميرات.

وجاءت التجربة التي نفذتها القناة في إطار حملة التوعية بالسلامة المرورية (الله يعطيك خيرها) التي تشرف عليها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

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