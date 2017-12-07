 إصابة 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمواقع شمالي قطاع غزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إصابة 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمواقع شمالي قطاع غزة

إصابة 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمواقع شمالي قطاع غزة
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام في قطاع غزة إصابة 25 فلسطينيا بقصف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على  عدة مواقع تابعة لحركات الفصائل الفلسطينية شمالي القطاع.

وأوضح المراسل أن الإصابات تفاوتت ما بين طفيفة ومتوسطة وخطيرة، مشيرا إلى أن 10 مصابين وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي بعد غارة بالقرب من أبراج الشيخ زايد شمالي القطاع.

RT

وقال إن الطائرات استهدفت موقع الشرطة البحرية في الشمال، أعقبت غارات أخرى كانت قد استهدفت موقع “الجدار” التابع للقسام، الواقع شمالي القطاع، بالإضافة إلى عدة مواقع تابعة لحركات الفصائل الفلسطينية.

RT

RT

وأشار إلى أن حركة حماس أخلت المقرات الأمنية التابعة للشرطة الفلسطينية في غزة بالإضافة إلى مواقع للتدريب في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في وقت سابق أن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل.

من جانب آخر، قال عدد من الإسرائيليين إنهم سمعوا أصوات انفجارات ضخمة في مدينة سديروت ومناطق أخرى من النقب.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

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