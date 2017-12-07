 وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد زرير

أدى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين , بعد صلاة الجمعة اليوم بجامع حافظ حكمي في محافظة صامطة, صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن عبده محمد زرير أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي .وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم , عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية , محافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار.