قطر تواصل تدليسها الإعلامي ضد الرياض .. وسفارة المملكة بواشنطن “تصفعها”

أكّدت سفارة المملكة في واشنطن، أنها استفسرت من مكتب الأمير بدر آل سعود عن التفاصيل المتعلقة بشرائه “لوحة دافنشي”، عقب نشر تقارير بوسائل إعلام مختلفة عن شرائه اللوحة.

وأكد المكتب حسبما أعلنت السفارة في بيان لها مساء الجمعة أن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، طلبت من الأمير بدر آل سعود شراء اللوحة لصالحها خلال حضوره افتتاح المتحف في 8 نوفمبر.

وعلمت السفارة أيضًا -من خلال المعلومات التي أعلنها مكتب الأمير- أن العمل الفني تم الحصول عليه من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لعرضه في متحف “اللوفر أبوظبي” في الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الأمير بدر دعم متحف اللوفر أبوظبي بحضور حفل افتتاحه في الـ8 من نوفمبر، والذي طلب منه من قبل وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي القيام بدور الداعم في شراء القطعة الفنية.

وكانت قناة “الجزيرة” نشرت الخبر، وسعت من خلال صياغته لإيصال رسائل “عبثية” اعتادت عليها القناة خلال مشوارها غير المهني، قبل ان تخرج السفارة الأمريكية بصفعها كما اعتادت في كثير من المرات السابقة.