 قطر تواصل تدليسها الإعلامي ضد الرياض .. وسفارة المملكة بواشنطن “تصفعها” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

٤٢٩ مخالفة توقف في نواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الحملة الميدانية الثالثه للمرور ترامب يعاود استفزازه لمسلمي العالم: نفذت “وعد القدس” بوارج التحالف تدك مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية .. وغارات جوية للمقاتلات غليان في القدس .. وقتيلان في غزة قطر تواصل تدليسها الإعلامي ضد الرياض .. وسفارة المملكة بواشنطن “تصفعها”  وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد زرير واشنطن تدين مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين إصابة 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمواقع شمالي قطاع غزة شاهد .. كيف سيلتزم السائقون بعدم قطع الإشارة بدون ساهر لمدة 15 دقيقة المملكة تطالب مجلس الأمن بإيجاد حل عادل لقضية فلسطين وفقاً للقرارات الدولية “الاتصالات”: معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة ستصل 29. 7 مليار ريال بنهاية 2017 الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجدة

قطر تواصل تدليسها الإعلامي ضد الرياض .. وسفارة المملكة بواشنطن “تصفعها”

قطر تواصل تدليسها الإعلامي ضد الرياض .. وسفارة المملكة بواشنطن “تصفعها”
المناطق - وكالات

أكّدت سفارة المملكة في واشنطن، أنها استفسرت من مكتب الأمير بدر آل سعود عن التفاصيل المتعلقة بشرائه “لوحة دافنشي”، عقب نشر تقارير بوسائل إعلام مختلفة عن شرائه اللوحة.

وأكد المكتب حسبما أعلنت السفارة في بيان لها مساء الجمعة أن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، طلبت من الأمير بدر آل سعود شراء اللوحة لصالحها خلال حضوره افتتاح المتحف في 8 نوفمبر.

وعلمت السفارة أيضًا -من خلال المعلومات التي أعلنها مكتب الأمير- أن العمل الفني تم الحصول عليه من قبل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لعرضه في متحف “اللوفر أبوظبي” في الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن الأمير بدر دعم متحف اللوفر أبوظبي بحضور حفل افتتاحه في الـ8 من نوفمبر، والذي طلب منه من قبل وزارة الثقافة والسياحة في أبوظبي القيام بدور الداعم في شراء القطعة الفنية.

وكانت قناة “الجزيرة” نشرت الخبر، وسعت من خلال صياغته لإيصال رسائل “عبثية” اعتادت عليها القناة خلال مشوارها غير المهني، قبل ان تخرج السفارة الأمريكية بصفعها كما اعتادت في كثير من المرات السابقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>