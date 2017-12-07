 غليان في القدس .. وقتيلان في غزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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غليان في القدس .. وقتيلان في غزة

غليان في القدس .. وقتيلان في غزة
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب ورجل من غزة وإصابة أكثر من ألف، الجمعة، في مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومحتجين بطول حدود القطاع مع إسرائيل، في خضم احتجاجات اشتعلت أيضا في الضفة الغربية رفضا للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للمحتلة إسرائيل.

وأضافت الوزارة أن محمد المصري (30 عاما) لقي حتفه الجمعة، بعدما أصابته ذخيرة حية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأن أكثر من 35 فلسطينيا آخرين أصيبوا في المواجهات ذاتها، يرقد اثنان منهم في حال حرجة.

وفي وقت لاحق، توفي ماهر عطا الله و عمره 54 عاما متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، في الساعة الأولى من صباح السبت، إن “نحو 1100 مصاب هي حصيلة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا منذ يوم أمس (الجمعة) في الضفة الغربية غزة والقدس”.

 

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