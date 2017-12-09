 بوارج التحالف تدك مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية .. وغارات جوية للمقاتلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بوارج التحالف تدك مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية .. وغارات جوية للمقاتلات

بوارج التحالف تدك مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية .. وغارات جوية للمقاتلات
المناطق - وكالات

تخوض القوات الحكومية في اليمن معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية على مشارف مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات الشرعية دفعت بلواء عسكري لتعزيز تواجدها، و تمكنت من تطهير كامل المناطق المحيطة بالحيمة والميناء العسكري شرقا.

وأضافت المصادر وفقا لـ “سكاي نيوز عربية” أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية تجمعات وتعزيزات للمتمردين، في مفرق الخوخة المؤدي إلى مديرية حيس، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين وتدمير آليات عسكرية لهم.

وقصفت بوارج التحالف العربي مواقع وتجمعات لعناصر المليشيات الانقلابية، فى أماكن متفرقة في المحافظة الساحلية.

 

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