٤٢٩ مخالفة توقف في نواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الحملة الميدانية الثالثه للمرور

نفذت إدارات المرور بمناطق المملكة اليوم الحملة الميدانية الثالثة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف مواقف الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسحبها وإحالة المخالفين الى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وتأتي هذة الحملة ضمن خطة الادارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى كافة قائدي المركبات، داعية في الوقت نفسه الجميع الى التعاون وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الاشارة الى ادارات المرور بكافة مناطق المملكة قد ضبطت اكثر ٤٢٩مركبة مخالفة وتم تطبيق النظام بحق قائديها.