 ٤٢٩ مخالفة توقف في نواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الحملة الميدانية الثالثه للمرور | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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٤٢٩ مخالفة توقف في نواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الحملة الميدانية الثالثه للمرور ترامب يعاود استفزازه لمسلمي العالم: نفذت “وعد القدس” بوارج التحالف تدك مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية .. وغارات جوية للمقاتلات غليان في القدس .. وقتيلان في غزة قطر تواصل تدليسها الإعلامي ضد الرياض .. وسفارة المملكة بواشنطن “تصفعها”  وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد زرير واشنطن تدين مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين إصابة 25 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمواقع شمالي قطاع غزة شاهد .. كيف سيلتزم السائقون بعدم قطع الإشارة بدون ساهر لمدة 15 دقيقة المملكة تطالب مجلس الأمن بإيجاد حل عادل لقضية فلسطين وفقاً للقرارات الدولية “الاتصالات”: معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة ستصل 29. 7 مليار ريال بنهاية 2017 الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجدة

٤٢٩ مخالفة توقف في نواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الحملة الميدانية الثالثه للمرور

٤٢٩ مخالفة توقف في نواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الحملة الميدانية الثالثه للمرور
المناطق-الرياض

نفذت إدارات المرور بمناطق المملكة اليوم الحملة الميدانية الثالثة لضبط المركبات المخالفة التي تستهدف مواقف الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وسحبها وإحالة المخالفين الى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وتأتي هذة الحملة ضمن خطة الادارة العامة للمرور الميدانية لترسيخ ثقافة احترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لدى كافة قائدي المركبات، داعية في الوقت نفسه الجميع الى التعاون وعدم الوقوف في هذه المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الاشارة الى ادارات المرور بكافة مناطق المملكة قد ضبطت اكثر ٤٢٩مركبة مخالفة وتم تطبيق النظام بحق قائديها.

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