لحظة سقوط أول شهيد فلسطيني في احتجاجات القدس

أول شهيد في العالم، احتجاجاً وغضباً من اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قضى اليوم الجمعة برصاص الاحتلال، وفق ما ذكره الدكتور أشرف القدوة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية.

محمود المصري عمره 30 سنة، وقضى متأثراً بجراحه من رصاص أصابه وأطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاءت هذه الاحتجاجات ضمن يوم تصعيدي، تخللته مسيرات انطلقت احتجاجاً ورفضاً لما اعترف به ترمب في كل الأراضي الفلسطينية التي شهدت إضراباً عاماً منذ الأربعاء، دعت إليه فصائل عدة لمدة 3 أيام، بينها “يوم الغضب” أي اليوم الجمعة، والفيديو أدناه هو للحظة إصابة المصري، وبثته قناة ON Live المصرية في قناتها اليوتيوبية اليوم.