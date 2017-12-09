 قرقاش: الحوثي بات عاريا بلا غطاء سياسي .. ميليشيات سارقة أركان سلطتها الخوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قرقاش: الحوثي بات عاريا بلا غطاء سياسي .. ميليشيات سارقة أركان سلطتها الخوف

قرقاش: الحوثي بات عاريا بلا غطاء سياسي .. ميليشيات سارقة أركان سلطتها الخوف
المناطق- وكالات

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه “برغم سيطرة الحوثي على العاصمة إلا أنه يعاني فقدان الغطاء السياسي في المرحلة القادمة”.

وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر، الجمعة، أن “الحوثي أصبح عارياً بواقعه الجديد، ميليشيات طائفية ناهبة سارقة، أركان سلطتها الخوف والسلاح”.

وكان قرقاش قد غرّد في وقت سابق عبر تويتر أن الوضع في العاصمة اليمنية صنعاء غامض، مؤكداً أن انتفاضتها الوطنية بحاجة للدعم.

كما أشار إلى أن الحرب هي لحماية الجزيرة العربية من التمدد الإيراني وعصاباته الحوثية.

وأضاف: “أياً كانت نتائج انتفاضة صنعاء المباركة فإنها أكدت أن ميليشيات الحوثي الإيرانية مرفوضة يمنياً، وأن سيطرة الإرهاب والسلاح مؤقتة، وأن مكان اليمن الطبيعي هو محيطه العربي”.

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