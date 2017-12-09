 مسلسل عادل إمام الرمضاني “حصريا” على التلفزيون السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مسلسل عادل إمام الرمضاني “حصريا” على التلفزيون السعودي

مسلسل عادل إمام الرمضاني “حصريا” على التلفزيون السعودي
المناطق - الرياض

أُعلن مساء الجمعة عن أحدث أعمال الفنان عادل إمام، وهو مسلسله لشهر رمضان المقبل الذي يحمل اسم “عوالم خفية” والذي سيُعرض حصرياً عبر عبر شاشة التلفزيون السعودي.

والعمل الجديد من إخراج رامي إمام، وهو يُعد الإنتاج الأول لشركة “ماجنوم” التي يتشارك ملكيتها نجل عادل إمام، رامي، والمنتج هشام تحسين.

وفي مؤتمر صحافي عقد مساء الجمعة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، تم الإعلان عم أن المسلسل سيعرض بشكل حصري عبر شاشة التلفزيون السعودي. المؤتمر حضره رامي إمام والمنتج هشام تحسين وخالد المدخلي مدير التلفزيون السعودي.

وعبّر رامي إمام عن سعادته بالتعاون الذي يجمع شركته بالتلفزيون السعودي مؤكداً أن الأمر “حدث تاريخي للشركة”.

وكشف رامي إمام عن كون التعاقد ينص على امتلاك التلفزيون السعودي لكافة الحقوق بشكل حصري لـ10 سنوات فيما يخص منطقة الخليج والشرق الأوسط باستثناء مصر، على أن يشمل التعاقد عرض مسلسل عادل إمام وكذلك مسلسل الفنان عمرو يوسف بشهر رمضان المقبل.

من جانبه عبّر الإعلامي خالد مدخلي عن سعادته بالتواجد في القاهرة ، وأكد على العلاقة الوثيقة التي تجمع مصر والسعودية، مشيراً إلى أن وجود “مشروع كبير لهيئة الإذاعة والتلفزيون” في السعودية و”الدراما جزء هام من المشروع، ولا يخفى على أحد أن الدراما المصرية هي الأكثر انتشارا”.

وكشف مدخلي عن سعادته بالجمع بين جيلين فنيين يتمثلان في عادل إمام وعمرو يوسف.

وأكد مدير التلفزيون السعودي أن أبوابه ستظل مفتوحه للمنتج السعودي وصناع الدراما السعودية، مع منح الفرصة لشباب الموهوبين، مشيراً إلى كون الاتفاق مع شركة “ماجنوم” يقضي بالتزام المسلسل بالخطوط الحمراء الخاصة بالمجتمع السعودي ومراعاة العادات والتقاليد.

ويُعد مسلسل عوالم خفية لعادل إمام العمل الأول الذي يعمل فيه الزعيم مع ورشة سيناريو من الشباب، كما يتناول المسلسل الكثير من القضايا حسبما أكد مخرجه رامي إمام.

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