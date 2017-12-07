 رئاسة المسجد النبوي تيسّر على المصلين بإجراءات جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تمويل مؤقت للحكومة الأميركية لتفادي شلل الميزانية “الحمام” يفهم أساسيات النظرية النسبية لآينشتاين التعليم: اجازة منصف العام الدراسي «موحدة» بجميع المراحل الدراسية نائب جمهوري يستقيل.. والسبب “الحمل” شهيدان و1114 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين الفراج: لماذا يكرهون بلادنا.. وما هو ذنب المملكة؟! رئاسة المسجد النبوي تيسّر على المصلين بإجراءات جديدة “هيومن رايتس” منظمة التقارير المشبوهة والافتراءات واشنطن تبدأ التنفيذ الكامل لأمر ترامب حظر سفر مواطني «6» دول مسلمة «إيسيسكو» تدعو إلى ضمان الحقوق المشروعة لشعوب العالم وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الهلال الاحمر تفعل برنامجها بزيارة مرضى التخصصي 5 مبادرات تطوعية و75 مبادر بتخصصي الطائف القبض على 12 شخصاً بينهم “3 سعوديات” في حائل .. لهذا السبب!

رئاسة المسجد النبوي تيسّر على المصلين بإجراءات جديدة

المناطق_المدينة

هيأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الممر المؤدي إلى مكان السلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه (رضوان الله عليهما) حتى يتسنى للزائرين السلام دون مزاحمة أو مضايقة للمصلين، في ظل الكثافة التي يشهدها المسجد النبوي هذه الأيام.

يأتي ذلك تمشياً مع التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة في التيسير على الزائرين وأدائهم الصلاة في المسجد النبوي وقيامهم بالسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصاحبيه بكل يسر وسهولة وبلا مشقة وعناء وتزاحم.

وشهدت صلاة الجمعة في المسجد النبوي عودة الإمام لإمامة المصلين من محراب الرسول (صلى الله عليه وسلم) من داخل الروضة الشريفة، حيث أمّ المصلين في المسجد النّبوي في صلاة الجمعة فضيلة الشيخ عبدالله البعيجان في المحراب النبوي.

وقد لقيت هذه الخطوة صدى طيباً وأثراً مباركاً في نفوس الزائرين، داعين الله لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ولأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه، بالتوفيق والسداد وعظم الأجر والمثوبة جزاء ما يقدمون للزائرين من خدمات جليلة جعلها الله في موازين أعمالهم الصالحة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>