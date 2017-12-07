“هيومن رايتس” منظمة التقارير المشبوهة والافتراءات

دأبت منظمة “هيومن رايتس” على مخالفة الواقع والحقيقة فيما يحدث فوق الأراضي اليمنية، وإذا ما صرخ طفل هناك أو لم يتمكن مريض من الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج، لسبب أو لآخر يتعلق بظروف الحرب واشتعال المعارك، سرعان ما تنحاز المنظمة للحوثيين، متهمة المملكة العربية السعودية وقيادات التحالف بأنهم السبب، متجاهلة إصرار الحوثيين على استخدام الأطفال والفتيات والنساء دروعًا بشرية في المناطق الملتهبة عسكريًا.

ورغم إشادة مجلس الأمن بما تقدمه المملكة من جهود إنسانية جبارة لأطفال ونساء اليمن، وحملات إغاثية دورية عبر مركز الملك سلمان، تزيد تكلفتها على 472 مليون دولار، منذ تفويض المجتمع الدولي السعودية في عاصفة الحزم، ما زالت المنظمة ـ (وهي مؤسسة دولية غير حكومية) ـ تكيل بمكيالين، وتبث تقارير أحادية مغرضة ومشبوهة، تستقيها من مأجورين يعملون لحساب إيران، بهدف تشويه صورة السعودية والإساءة لقيادات التحالف.

وكعادتها في استغلال واستثمار ما يجري في الشرق الأوسط من أحداث ملتهبة، زعمت المنظمة ـ التي تعد إحدى أذرع الدولة القطرية في الحرب على المملكة ـ إنها عجزت عن علاج نحو 105 مرضى في المستشفى، محرضة مجلس الأمن على اتخاذ عقوبات ضد قيادات تحالف عودة الشرعية.

مراقبون دوليون أكدوا لـ”الوئام” أن مثل هذه الأكاذيب واليفتراءات ليست بجديدة على منظمة تشترى تقاريرها الميدانية بالدولارات، ولا يهمها هنا إن كانت حقيقية أم “مصنوعة ومفبركة” أم صادرة من رجال لهم مصلحة في استمرار عمليات إضعاف اليمن وتمزيقه وتشويه التحالف الذي تقوده المملكة لإنقاذ الشعب اليمني، متناسية مع سبق الإصار والعمد كل الجرائم والمجازر والممارسات الدموية البشعة التي يرتكبها الحوثيون ضد المدنيين في شوارع المدن والقرى اليمنية، مشيرين إلى أن تقارير هذه المنظمة صارت مكشوفة ولا تنطلي على كل صاحب بصيرة، ويرى بأم عينيه ما تبذله المملكة من جهود إنسانية عظيمة لتخفيف عبء الحرب عن الأشقاء اليمنيين، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.

مطالبين قيادات السعودية والتحالف بتجاهل هذه الافتراءات التي تستهدف إعاقة المشاركين في (عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل) عن الاستمرار في دورهم التاريخى لإنقاذ اليمن من عملاء إيران في المنطقة، معتبرين هذه التقارير كالبلاغات الكيدية التي تتلقاها أقسام الشرطة ولا يكون لها أي نتيجة، وأنها جزء من مخطط نظام الملالي وعصاباته الدولية للضغط على المملكة دوليًا، وجعلها في منطقة الدفاع لا الهجوم على ما يوجه لها من اتهامات وهمية. ويرى خبراء استراتيجيون، أن هذه الموجات العدائية من “هيومن رايتس “وغيرها من المنظمات المشبوهة، تعد امتدادًا طبيعيًا لمناورات وعمليات ابتزاز مكشوفة للضغط على المملكة، لتشويه موقفها الإنساني وإظهارها على أنها دولة قاتلة للأطفال والنساء وتمنع علاج مصابي الحروب، وكذلك التقليل من ودورها الكبير في دعم ومساندة الشعب اليمني، وانتشاله من مصيدة الحوثيين.

ويتساءل الخبراء: أين هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، مما يحدث من مذابح دموية للمدنيين على يد الحوثيين، ومن سرقة الحوثيين للبنوك والمؤسسات والشركات وانتهاكهم حرمات البيوت، وتدمير المستشفيات، والزج بالأطفال في جبهات القتال، ضاربين عرض الحائط بكل المواثيق والاتفاقات الدولية. وحسب الخبير إبراهيم الطوبجي، من يتابع تقارير هذه المنظمة سيتوقف من أول وهلة عند انحيازها الشديد للحوثيين وإيران، وأصدقائها، وعلى النقيض تمامًا انتقاد شديد لأي تحرك سعودي، ولجميع الدول التي تؤيد المملكة في حربها المشروعة على المرتزقة وتجار المذهبية والطائفية الدينية، وهو ما يلاحظه أي متابع لما توجهه هذه المنظمة من انتقادات لحلفاء السعودية وخاصة مصر والإمارات.

ويؤيده في ذلك خلف الصبان (قانوني وباحث في شئون المنظمات الأهلية)، لافتًا إلى أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية، قد تخضع لضغوط وتوجهات من دولة معينة، الأمر الذي يضعف مصداقيتها عالميًا، ويجعلها دائمًا في مرمى الشبهات، خاصة عندما يتبين أن تقاريرها مستمدة من جانب واحد ولا يراعى فيها الموضوعية والنزاهة والشفافية، ويكون هدفها خدمة أنظمة معينة أو العمل لصالح قوى إقليمية أو دولية على حساب الإنسانية.

ولا يستبعد الصبان أن تكون هذه التقارير المسمومة مقصودة في هذا التوقيت ؛ لصرف الأنظار عما يحدث من انتهاكات صارخة من قبل نظام طهران وميليشياته في اليمن، ووفقًا لمخطط مدروس ربما لا تعي مغبته وأخطاره منظمة يفترض أن يقف العاملون بها والمسئولون عنها على الحياد، وألا يكونوا طرفًا في لعبة المصالح و”التربيطات” الدولية.

ويشدد المراقبون والخبراء على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه المنظمات المشبوهة، مطالبين بإخضاع تقاريرها لجهة تحقق دولية، حتى لا تكون سلاحًا خفيًا يستخدم بشكل سيئ في مناطق الصراع، ويشوه أي دور إنساني تقوم به أي دولة أو مؤسسة أو منظمة أخرى، مثمنين دور قيادات المملكة وموقفه الإنساني النبيل تجاه الشعب اليمني الشقيق بكل طوائفه وفئاته.

يشار إلى أن قوات التحالف ومنذ انطلاق عملياتها في الأراضي اليمنية وهي تولي العمل الإنساني اهتمامًا كبيرًا، وقامت بتشكيل مجموعات عمل لإجلاء المصابين والأطفال والنساء والشيوخ ـ الذين يضعهم الحوثيون في ميادين القتال كدروع بشرية تعيق عمليات التحالف.

وحرصت المملكة على تسيير خطوط إغاثة دورية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في مختلف المحافظات، وتم التنسيق مع الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية العاملة في ميدان المعارك، لعلاج المرضى وإسعاف الجرحى والمصابين وتوصيل المعونات المادية والغذائية لكل محتاج، وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامته.

وسبق وأن أصدرت قوات التحالف 3133 تصريحاً في أشهر معدودة، وما زالت تمنح التصاريح وتقدم الاعانات وذلك انطلاقا من التزامها الكامل بقواعد القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.

وسبق أيضا وأن حذرت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن من ممارسات الحوثيين التي تعيق العمل الإغاثي والإنساني، ومن الاعتداءات الصارخة للميليشيات ـ التي تدربت على يد الحرس الثوري الإيراني ـ على المساجد والمدارس والمستشفيات والمنازل، وخرقها لكل المواثيق والاتفاقات، ومع ذلك لم تتحرك “هيومن رايتس” التي تترصد فقط لقوات التحالف وتتهمها زورًا وبهتانًا بمخالفة حقوق الإنسان.