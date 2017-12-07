 التعليم: اجازة منصف العام الدراسي «موحدة» بجميع المراحل الدراسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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التعليم: اجازة منصف العام الدراسي «موحدة» بجميع المراحل الدراسية

التعليم: اجازة منصف العام الدراسي «موحدة» بجميع المراحل الدراسية
المناطق_الرياض

أكدت ندى صالح السماعيل عضو ومقرر اللجنة العليا الدائمة للتقويم الدراسي بوزرة التعليم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن إجازة منتصف العام الدراسي موحدة للجميع في جميع المراحل الدراسية وذلك بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩ وفق تعميم معالي الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨ هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي.

ونفت السماعيل ما يتردد حول استثناء معلمي بعض المراحل من هذا الأمر. وذلك بعد تداول معلومات بشأن مواعيد إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، زاعمةً أن الوزارة استثنت بعض المراحل من الإجازة الموحدة.

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