التعليم: اجازة منصف العام الدراسي «موحدة» بجميع المراحل الدراسية

أكدت ندى صالح السماعيل عضو ومقرر اللجنة العليا الدائمة للتقويم الدراسي بوزرة التعليم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن إجازة منتصف العام الدراسي موحدة للجميع في جميع المراحل الدراسية وذلك بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩ وفق تعميم معالي الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨ هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي.

ونفت السماعيل ما يتردد حول استثناء معلمي بعض المراحل من هذا الأمر. وذلك بعد تداول معلومات بشأن مواعيد إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، زاعمةً أن الوزارة استثنت بعض المراحل من الإجازة الموحدة.