 “الحمام” يفهم أساسيات النظرية النسبية لآينشتاين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“الحمام” يفهم أساسيات النظرية النسبية لآينشتاين

“الحمام” يفهم أساسيات النظرية النسبية لآينشتاين
المناطق_وكالات

اكتشف باحثون أمريكيون في علم الأحياء، أن طيور الحمام تعي جيدا المفاهيم المجردة للزمان والمكان وقادرة على استخدامها لحل المشاكل المكانية والزمانية البسيطة.

ليست أقل ذكاء من البشر

ويؤكد العلماء في دراسة نشرت في مجلة “Current Biology” أنه مع كل تجربة جديدة، يتكشف لهم وعلى نحو متزايد، أن الطيور، إلى حد ما، ليست أقل ذكاء من البشر وغيرهم من الكائنات الرئيسة الأخرى وفقا لـ”روسيا اليوم” .

عقل الدجاجة

واتضح لهم أن الطيور لا تملك “عقل الدجاجة” كما كان الظن سائدا في السابق، كتعبير عن “البلاهة”، بل على النقيض منه، وعلى سبيل المثال “تمكنت طيور الحمام من التعامل مع المهام التي تطلبت فهم الزمان والمكان في آن واحد”، وفقا لتأكيد عالم الأحياء إدوارد واسرمان من جامعة ولاية “إيوا” الأمريكية.

تجربة خطوط الطول

وفي إطار هذه التجارب، عرض العلماء مجموعة من خطوط مختلفة الطول على شاشة الكمبيوتر، والتي كان على الطيور مراقبتها لمدة ثانيتين أو ثماني ثوان. وبعد ذلك كان على الحمائم أن تضغط بمنقارها على أحد الأزرار على الشاشة. وإذا تمكنت الطيور من تقديم القياس الصحيح لطول الخط وزمن عرضه بشكل صحيح، فإنها تحصل على الطعام، ومع مرور الوقت عمل العلماء على تصعيب المهمة عبر تغيير الأطوال ومدة عرضها على الشاشة.

مثل أخطاء البشر

وأظهرت هذه التجارب أن طيور الحمام تفهم حقا المكان والزمان، وحتى أن أخطاءها كانت مماثلة لتلك التي يقع بها البشر أو الشامبانزي في مثل هذه التجارب.

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