برعاية أمير منطقة الرياض .. تفتتح غداً أعمال منتدى ” النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية ” السادس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , تفتتح غداً بفندق برج رافال كمبنسكي بمدينة الرياض، أعمال المنتدى السادس ( النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية)، الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2017م، تحت شعار : (متحدون على مكافحة الفساد).

وسيشارك بالمنتدى نخبة من ذوي الاختصاص من أصحاب المعالي، والسعادة، من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وسيناقشون فيه من خلال جلستين، محاور تتعلق بقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الجهاز العدلي، ودور قواعد السلوك الوظيفي في الحد من تعارض المصالح.

ويأتي هذا المنتدى تنفيذاً لما تضمنه تنظيم (نزاهة) القاضي بعقد المؤتمرات، والندوات، والدورات التدريبية، حول الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، ومشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء بمثل هذه المناسبات.