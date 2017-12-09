 اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار ترامب حول القدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار ترامب حول القدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية

اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار ترامب حول القدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية
المناطق - وكالات

أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مشددة على أن هذا القرار يقوّض عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط في تصريح له اليوم السبت، إن “القرار الأمريكي يتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف، ومع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”، مشيراً إلى أن قرار الرئيس ترامب يستفز مشاعر العرب والمسلمين.

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