 قرقاش : قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هدية للتطرف | صحيفة المناطق الإلكترونية
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قرقاش : قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هدية للتطرف

قرقاش : قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هدية للتطرف
المناطق - وكالات

اعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بمثابة هدية للتطرف.

 

وأضاف “قرقاش” خلال حوار المنامة، وهو مؤتمر أمني منعقد في البحرين، أن مثل تلك القرارات تعتبر هدية للتطرف، مشيراً إلى أن المتطرفين والمتشددين سيستخدمون ذلك لتصعيد لغة الكراهية.بحسب رويترز

ووقع ترمب في 6 ديسمبر قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، الذي يعكس اعتباره القدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة أثارت غضب الدول العربية والإسلامية ولقيت رفضاً دولياً.
ويشكل وضع القدس أحد أكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الأبدية والموحدة”، في حين يطالب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الجمعة، خصصت لبحث تداعيات قرار الرئيس الأميركي، أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، ومندوبو مصر والصين والدولِ الأوربية على أن القدس الشرقية جزءٌ من الأراضي الفلسطينية، وأن وضعها يجب أن يحدد عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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