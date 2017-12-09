اخماد حريق في شاحنة بالباحة

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد / جمعان بن دايس الغامدي تبلغنا في تمام الساعه ١١.١٨من صباح هذا اليوم السبت١٤٣٩/٣/٢١ بحريق في شاحنه بعقبة الباحه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه من ادارة الباحه لمباشرة الحادث واخماد الحريق وتم اسنادهم بفرقه من مركز الجوه وعند الوصول وجد الحادث عباره عن حريق في مقدمة شاحنه اثناء السير داخل النفق رقم١٣ حيث تم مباشرة الحادث واخماد الحريق من رجال الاطفاء وتم اغلاق الطريق حفاظا على سلامة الماره لكثافة الدخان داخل النفق وقد نتج عن الحريق احتراق كبينة السائق بالكامل ولايوجد في الموقع اي اصابات او وفيات ولله الحمد وتم تطهير النفق من الدخان بمواطير الشفط والدفع وتم تسليم الموقع لجهات الاختصاص