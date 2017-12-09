يبدأ سموه غدا زيارة تفقدية لمحافظة طريف.. أمير الحدود الشمالية يدشن ٣٤٢ فيلا من مشروعات الإسكان بالمحافظة

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدا الأحد زيارة تفقدية لمحافظة طريف .

وذلك في اطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمحافظات ومراكز المنطقة . ويطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها الى جانب الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم .وقضاء يوم عمل متكامل مع مسؤولي المحافظة والمواطنين . والوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين هناك ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطن .

ويدشن سموه مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة المتمثلة في ٣٤٢ فله سكنية وذلك بحضور معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .

وكذلك يتوجه سمو أمير الحدود الشمالية لزيارة قطاع حرس الحدود بمحافظة طريف ولقائه بأفراد وضباط المراكز.

ثم يختتم سموه زيارته التفقدية بزيارة مركز الجراني التابع للمحافظة .