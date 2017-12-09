 يبدأ سموه غدا زيارة تفقدية لمحافظة طريف.. أمير الحدود الشمالية يدشن ٣٤٢ فيلا من مشروعات الإسكان بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

يبدأ سموه غدا زيارة تفقدية لمحافظة طريف.. أمير الحدود الشمالية يدشن ٣٤٢ فيلا من مشروعات الإسكان بالمحافظة اخماد حريق في شاحنة بالباحة قرقاش : قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هدية للتطرف اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار ترامب حول القدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية الوهيبي يدشن الأحد الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد بمدارس الرياض برعاية أمير منطقة الرياض .. تفتتح غداً أعمال منتدى ” النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية ” السادس تعليم حائل : مخصصات النظافة سيتم إيداعها ضمن الميزانية التشغيلية للمدارس بعد سحب المشروع من المقاول لتعثره مدني تبوك يتأهب للحالة الجوية التي تمر بها المنطقة وزير خارجية مملكة البحرين ينوه بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توفير وتيسير المساعدات للمناطق المتضررة أمين مجلس التعاون الخليجي يلتقي غدا رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية دور المكون المحلي في تعزيز الصناعات الاستراتيجية على طاولة منتدى الجبيل للاستثمار 2017 5 مخرجات لتنفيذ مبادرات ملتقى مكة الثقافي 1439

يبدأ سموه غدا زيارة تفقدية لمحافظة طريف.. أمير الحدود الشمالية يدشن ٣٤٢ فيلا من مشروعات الإسكان بالمحافظة

يبدأ سموه غدا زيارة تفقدية لمحافظة طريف.. أمير الحدود الشمالية يدشن ٣٤٢ فيلا من مشروعات الإسكان بالمحافظة
المناطق - عرعر

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل  بن خالد  بن  سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية  غدا الأحد زيارة تفقدية لمحافظة طريف  .
وذلك  في اطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمحافظات ومراكز المنطقة . ويطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في المشاريع القائمة والجاري تنفيذها الى جانب الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم .وقضاء يوم عمل متكامل مع مسؤولي المحافظة والمواطنين . والوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة لمواطنين هناك ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية التي تخدم المواطن .

ويدشن سموه  مشروعات وزارة الإسكان في المحافظة  المتمثلة في ٣٤٢ فله سكنية  وذلك بحضور معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .

وكذلك يتوجه سمو أمير الحدود الشمالية لزيارة قطاع حرس الحدود بمحافظة طريف  ولقائه بأفراد وضباط المراكز.

ثم  يختتم سموه زيارته التفقدية  بزيارة  مركز الجراني التابع للمحافظة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>