بلدية الخبر تشارك بمهرجان كرتنا ثقافتنا بنادي القادسية

ثمن محافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان دور بلدية محافظة الخبر البارز في دعم الجانب الرياضي من خلال إنشاء الملاعب الرياضية والساحات والمماشي في الأحياء السكنية، وأكد الثنيان خلال زيارته لجناح بلدية الخبر المشارك بمهرجان ” كرتنا ثقافتنا ” والمقام بنادي القادسية بالخبر بأن لهذه المنشآت دور حيوي في استقطاب الشباب لما تحتويه من مرافق تلبي حاجات المجتمع.

وتشارك بلدية محافظة الخبر في مهرجان كرتنا ثقافتنا تحت شعار “جدد حياتك بالرياضة”، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة أسبوعين، وذلك للتعريف بالمرافق الرياضية التي أقامتها في مختلف الأحياء السكنية، فيما هيأت الأماكن الرياضية لاستقطاب الشباب وكافة أفراد المجتمع.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن “البلدية اسهمت مسبقا في إنجاح مثل تلك المهرجانات عبر المشاريع التي تنفذها وتخصيص الأماكن التي تسهم في ممارسة الرياضة منها رياضة المشي، وألعاب اللياقة البدنية وملاعب كرة القدم، منوها أن بلدية الخبر أقامت أكثر من 27 ملعب لكرة القدم في مختلف الأحياء السكنية، فيما تم إنشاء 11 ممشى بأطوال مختلفة، إضافة الى تركيب 20 جهاز لياقة بدنية في واجهة الخبر البحرية، وشدد الزايدي على أن البلدية حريصة على دعم الشباب، مؤكدا أن تلك الملاعب الرياضية والساحات ساهمت في بروز لاعبين رياضيين استطاعوا بعد ذلك الالتحاق بالأندية الرياضية الكبيرة ،علما ان ساحات البلدية كثيرا ما تحولت الى أكاديميات لاستقطاب وتخريج مواهب شابه تحديدا في رياضة كرة القدم.