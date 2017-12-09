 بلدية الخبر تشارك بمهرجان كرتنا ثقافتنا بنادي القادسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بلدية الخبر تشارك بمهرجان كرتنا ثقافتنا بنادي القادسية يبدأ سموه غدا زيارة تفقدية لمحافظة طريف.. أمير الحدود الشمالية يدشن ٣٤٢ فيلا من مشروعات الإسكان بالمحافظة اخماد حريق في شاحنة بالباحة قرقاش : قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هدية للتطرف اللجنة العربية لحقوق الإنسان: قرار ترامب حول القدس يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية الوهيبي يدشن الأحد الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد بمدارس الرياض برعاية أمير منطقة الرياض .. تفتتح غداً أعمال منتدى ” النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائية ” السادس تعليم حائل : مخصصات النظافة سيتم إيداعها ضمن الميزانية التشغيلية للمدارس بعد سحب المشروع من المقاول لتعثره مدني تبوك يتأهب للحالة الجوية التي تمر بها المنطقة وزير خارجية مملكة البحرين ينوه بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توفير وتيسير المساعدات للمناطق المتضررة أمين مجلس التعاون الخليجي يلتقي غدا رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية دور المكون المحلي في تعزيز الصناعات الاستراتيجية على طاولة منتدى الجبيل للاستثمار 2017

بلدية الخبر تشارك بمهرجان كرتنا ثقافتنا بنادي القادسية

بلدية الخبر تشارك بمهرجان كرتنا ثقافتنا بنادي القادسية
المناطق - الخبر - منال الدوسري

ثمن محافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان دور بلدية محافظة الخبر البارز في دعم الجانب الرياضي من خلال إنشاء الملاعب الرياضية والساحات والمماشي في الأحياء السكنية، وأكد الثنيان خلال زيارته لجناح بلدية الخبر المشارك بمهرجان ” كرتنا ثقافتنا ” والمقام بنادي القادسية بالخبر بأن لهذه المنشآت دور حيوي في استقطاب الشباب لما تحتويه من مرافق تلبي حاجات المجتمع.

وتشارك بلدية محافظة الخبر في مهرجان كرتنا ثقافتنا تحت شعار “جدد حياتك بالرياضة”، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة أسبوعين، وذلك للتعريف بالمرافق الرياضية التي أقامتها في مختلف الأحياء السكنية، فيما هيأت الأماكن الرياضية لاستقطاب الشباب وكافة أفراد المجتمع.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن “البلدية اسهمت مسبقا في إنجاح مثل تلك المهرجانات عبر المشاريع التي تنفذها وتخصيص الأماكن التي تسهم في ممارسة الرياضة منها رياضة المشي، وألعاب اللياقة البدنية وملاعب كرة القدم، منوها أن بلدية الخبر أقامت أكثر من 27 ملعب لكرة القدم  في مختلف الأحياء السكنية، فيما تم إنشاء 11 ممشى بأطوال مختلفة، إضافة الى تركيب 20 جهاز لياقة بدنية في واجهة الخبر البحرية، وشدد الزايدي على أن البلدية حريصة على دعم الشباب، مؤكدا أن تلك الملاعب الرياضية والساحات ساهمت في بروز لاعبين رياضيين استطاعوا بعد ذلك الالتحاق بالأندية الرياضية الكبيرة ،علما ان ساحات البلدية كثيرا ما تحولت الى أكاديميات لاستقطاب وتخريج مواهب شابه تحديدا في رياضة كرة القدم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>