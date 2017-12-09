بلدية القطيف تطلق برنامج “أصدقاء البلدية” التطوعي لتطوير الأحياء وتحسين التنمية

أطلقت بلدية محافظة القطيف مؤخرا، برنامج ( أصدقاء البلدية ) التطوعي، و ذلك تماشياً مع توجيهات وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة المنطقة الشرقية، وانسجاماً مع اليوم العالمي للتطوع حيث يعكس البرنامج اهتمام بلدية محافظة القطيف بالشأن التطوعي في عموم مدن وقرى المحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل بأن المجالات التطوعية تساهم في عملية التنمية والتوعية الاجتماعية كما تعرف المجتمع بجهود المتطوعين، مضيفاً بأن بلدية المحافظة فتحت باب التطوع في المجالات التي تقدمها البلدية في الفعاليات والمناسبات.

وقال إن هذه المبادرة تأتي بعد موافقة وتوجيه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تدشين البرنامج التطوعي ويأتي ذلك ضمن تفعيل اليوم العالمي للتطوع حيث تؤدي البلدية وتشارك هذا الدور الذي يقوم به المتطوعون في المساهمة المجتمعية.

وأبان بأن البرنامج مكون من عدد من الاهالي المهتمين بالشأن العام، ويهدف الى تحسين وتطوير البيئة والتنمية لمحافظة القطيف، وتوثيق الترابط الاجتماعي مع الأهالي، مؤكدا أن من مهام اللجنة تحديد متطلبات الأحياء ذات الحاجة للخدمات من مشاريع البلدية، وتقديم مقترحات تطويرية في إطار تحسين الواقع التنموي العام في المحافظة، والرفع عن الملاحظات والمشاكل في أي من الشوارع والمرافق ومواقع الخدمات البلدية في المدن والقرى.

وأشار الى أن البرنامج يتضمن دعم المبادرات الأهلية التي لها علاقة بأهدافه، وتفعيل قنوات التواصل بين المواطنين والبلدية حول الخدمات المختلفة، والمساهمة في تقديم المقترحات فيما يخص الأعمال التنموية والخدمية التي تتطلب الرأي والمشورة مع المواطنين، والمساندة لأداء خدمات البلدية.

وأضاف أن البرنامج قد يستعين بشخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص من أهالي المحافظة، لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية، ولما يخدم مصلحة المجتمع.

وعن انطلاق البرنامج من الناحية الفعلية قال بأنه تم اطلاق البرنامج في فعالية اليوم العالمي للتطوع بمدينة صفوى أثناء افتتاح ممشى شارع البيروني بالمدينة حيث تعبر نواة البرنامج عبارة عن مجموعة من ذوي الخبرة والاهتمام التطوعي من أهالي صفوى وسيتم العمل بالمحافظة انطلاقا منها.