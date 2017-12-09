 أهالي الطائف يؤدون الصلاة على الشهيد الثبيتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أهالي الطائف يؤدون الصلاة على الشهيد الثبيتي

أهالي الطائف يؤدون الصلاة على الشهيد الثبيتي
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
أدى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني, وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمحافظة وجموع المصلين، اليوم بجامع العباس صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عبدالله عابد أبو رجيله الثبيتي، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل محافظ الطائف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لذوي شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم, عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه, مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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