 رحالة 1000 كيلو يصلون العاصمة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رحالة 1000 كيلو يصلون العاصمة الرياض

رحالة 1000 كيلو يصلون العاصمة الرياض
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

على الرغم من ما واجهاه من التقلبات الجوية والوعكة الصحية التي لزمت أحدهما و بعد أن قطعا ١٠٠٠ كيلو عبر دراجتيهما الهوائية وصل الرحالان السعوديان خالد المالكي وشقيقه حميد  العاصمة الرياض لإيصال رسالتهم ولاء وطاعة للقيادة الحكيمة وشكر ودعم للجنود البواسل بكافة القطاعات.
وقال قائد الرحلة موسى المالكي أن رحلة شقيقيه انطلقت قبل اسبوعين من مركز القريع بني مالك التابع لمحافظة ميسان بموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة.
وأبان المالكي أن شقيقيه أثناء رحلتهما مرا على العديد من المراكز والمحافظات والمخافر واقسام الشرط وكانت رسالتهم ولاء وطاعة للقيادة الحكيمة وشكر ودعم لكافة الجنود البواسل بكافة القطاعات لافتاً إلى أنه أثناء المسير تعرض أحد الرحالة لعارض صحي حيث توقفت الرحلة لعدة ايام وأصر الرحالة مواصلة الرحلة رغم الظروف الصحية وشدت البروده وكل أملهم الوصول للعاصمة الرياض و مقابلة ولاة الامر حفظهم الله  موضحاً أن الرحلة استغرقت أكثر من أسبوعين.

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