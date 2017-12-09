“35” اسرة حاضنة للأيتام في تنمية روضة سدير تشرف عليها وحدة الرعاية الاجتماعية

بلغ عدد الأسر المسجلة في قائمة الانتظار لحضانة الايتام في وحدة الرعاية الاجتماعية بمركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بنهاية العام الماضي 10 أسر بينما بلغ عدد الأسر الحاضنة للأيتام 35 أسرة بديلة أما عن نسبة الزيادة في الطلب على احتضان الايتام مقارنةً بالسنوات التي قبلها فقد اشارت مشرفة وحدة الرعاية الاجتماعية بالمركز جميلة المويجد الى ان النسبة قد ارتفعت في العامين الأخيرة الى اكثر من 20% حيث تتولى الوحدة مهمة الاشراف على الأيتام المحتضنين لدى الأسر البديلة ابتداءً من دراسة طلب الاحتضان واقامت البحوث الاجتماعية اللازمة مروراً بتقديم بعض المزايا والمساعدة المالية للأسرة وتثقيفها دورياً وانتهاءً بمتابعة الأسرة البديلة ومدى انسجام الابن او الابنة معها ومعالجة ماقد يعترضها من مشكلات تربوية او سلوكية قد تعيق ذلك الانسجام وبمايكفل للايتام المحتضنين سبل ومقومات الحياة الكريمة لدى تلك الأسر ، اما عن شروط الاحتضان للأطفال الايتام فقد ذكرت المويجد ان اهم تلك الشروط هي ؛

ان تكون الأسرة سعودية الجنسية والافضلية للأسر القادرة على ارضاع الطفل وذلك بالنسبة للأطفال الرضع منهم ،وان تكون الأسرة مكونة من زوجين ويجوز عند الضرورة رعاية اليتيم من قبل امرأة فقط ،وان لايتجاوز سن الزوجة خمسين عاماً ذ إضافةً الى ضرورة ان يثبت البحث الاجتماعي صلاحية الأسرة لرعاية الطفل اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً ،وخلو افرادها من الامراض المعدية او السارية والمزمنة .

الجدير بالذكر ان مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير يضم الى جانب وحدة الرعاية الاجتماعية ثمان وحدات أخرى هي : وحدة التأسيس ، وحدة التطوع والتنمية والشراكة المجتمعية ووحدةالبرامج التنموية وكذلك وحدة المنح والمراجعة ووحدة الاشراف والمتابعة بالاضافة الى وحدة الشؤون المالية والادارية ووحدة الموارد البشرية.