 مَهام و آمال ندوة (تراحم) لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مَهام و آمال ندوة (تراحم) لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بتبوك

مَهام و آمال ندوة (تراحم) لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بتبوك
المناطق - تبوك - علي العميري
أقامت اللجنة الوطنية(تراحم) لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بتبوك وذلك في المركز الثقافي النسائي بالمدينة العسكرية
ندوة عامة لسيدات الأعمال والرائدات  في منطقة تبوك بعنوان اللجنة الوطنية (تراحم)مَهام و آمال أدارتها رئيسة القسم النسائي للجنة دينا الغريض حيث شملت الندوة عدة محاور منها التعريف بمنشأ اللجنة والجهات الحكومية التابعة لها… والمؤسسات التي تتشارك معها في بعض المهام كذلك تطرقت رئيسة اللجنة لآليات العمل في اللجنة والفئات التي تُخدم بها سواء نزيلةالسجن أو أسر النزلاء كما تم التطرق لمعاناة أسر نزلاء السجون وحاجتهم للرعايةالمعنوية والمادية من باقي أفراد المجتمع وبعدها فتح باب الحوار والمناقشات حول كيفية دعم هذه الشريحة الكريمة والإسهام في توفير الحياة الطيبة لها .

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