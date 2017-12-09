 الجودو تتألق عربياً وتسعد للعالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجودو تتألق عربياً وتسعد للعالمية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يزور مدينة وعد الشمال الصناعية الحوثيون يدفنون جثمان علي عبدالله صالح في مسقط رأسه بسنحان مَهام و آمال ندوة (تراحم) لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بتبوك “35” اسرة حاضنة للأيتام في تنمية روضة سدير تشرف عليها وحدة الرعاية الاجتماعية وزير الإعلام اليمني يتهم منظمات دولية بالتسييس والعمل لصالح إيران رئيس الوزراء اليمني يحذر من تقسيم حزب صالح بالتعاون مع الصحة وهيئة الغذاء الزكاة تصدر قائمة الأدوية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أكثر من ٦ الآف زائر في فعاليات ” لهم معهم ” بمناسبة يوم الإعاقة العالمي “طلاب الخبر” يطلقون حملة للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية على الحياة البحرية استشعارًا منها بحجم مسيرتهم العملية .. ” سعود الطبية” تكرم ممرضات ” الخدمة الطويلة” السياحة الثقافية بالمملكة: 6 ملايين سائح أنفقوا 13 مليار ريال العام الماضي

الجودو تتألق عربياً وتسعد للعالمية

الجودو تتألق عربياً وتسعد للعالمية
المناطق - الرياض

انهى المنتخب السعودي للجودو امس معسكرة الاعدادي باليابان والذي يأتي ضمن خطة الاعداد التي جهزتها لجنة المنتخبات لبطولة الالعاب الاسيوية المزمع اقامتها بجاكرتكا اغسطس المقبل ٢٠١٨ م وسيمتد الاعداد تأهباً للمشاركة للبطولة العالمية بطوكيو ٢٠٢٠م وكانت اولى بوارق النجاح للمشاركات الاولمبية والدولية تحقيق المنتخب السعودي للشباب بطولة العرب التي اقيمت ببيروت الشهر الماضي ، حيث تعد تلك الوجوه الشابة الرافد الحقيقي للمنتخب الاول الذي انتهى للتو من خوض منافسات طوكيو جراند سلام ٢٠١٧ والتي حقق فيها الاخضر نتائج متقدمه قياساً بالمنتخبات المشاركة ، وأوضح رئيس لجنة المنتخبات الكابتن علي سراج ان هناك خطة متكاملة بدأت منذ الموسم الماضي وستتواصل حتى نهاية طوكيو ٢٠٢٠م ، وحرصنا كالجنة للمنتخبات للتجهيز من القاعدة وجلب مدربين عالميين من اليابان يملكون خبرات متباينة كل مدرب يشرف على مجموعة من اللاعبين والهدف تنويع الفكر والاداء والاستراتيجية التدريبية والتركيز على العناصر الشابة المجهزين بشكل مختلف وسيكونون بمقدورهم حصد الذهب العالمي .
من جانب اخر حقق فريق الوحدة بطولة النخبة للبطال للمناطق لفئة الشباب وجاء الشباب وصيفاً وفريق وج في المركز الثالث وفريق الاتحاد في المركز الثالث مكرر .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>