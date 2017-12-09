الجودو تتألق عربياً وتسعد للعالمية

انهى المنتخب السعودي للجودو امس معسكرة الاعدادي باليابان والذي يأتي ضمن خطة الاعداد التي جهزتها لجنة المنتخبات لبطولة الالعاب الاسيوية المزمع اقامتها بجاكرتكا اغسطس المقبل ٢٠١٨ م وسيمتد الاعداد تأهباً للمشاركة للبطولة العالمية بطوكيو ٢٠٢٠م وكانت اولى بوارق النجاح للمشاركات الاولمبية والدولية تحقيق المنتخب السعودي للشباب بطولة العرب التي اقيمت ببيروت الشهر الماضي ، حيث تعد تلك الوجوه الشابة الرافد الحقيقي للمنتخب الاول الذي انتهى للتو من خوض منافسات طوكيو جراند سلام ٢٠١٧ والتي حقق فيها الاخضر نتائج متقدمه قياساً بالمنتخبات المشاركة ، وأوضح رئيس لجنة المنتخبات الكابتن علي سراج ان هناك خطة متكاملة بدأت منذ الموسم الماضي وستتواصل حتى نهاية طوكيو ٢٠٢٠م ، وحرصنا كالجنة للمنتخبات للتجهيز من القاعدة وجلب مدربين عالميين من اليابان يملكون خبرات متباينة كل مدرب يشرف على مجموعة من اللاعبين والهدف تنويع الفكر والاداء والاستراتيجية التدريبية والتركيز على العناصر الشابة المجهزين بشكل مختلف وسيكونون بمقدورهم حصد الذهب العالمي .

من جانب اخر حقق فريق الوحدة بطولة النخبة للبطال للمناطق لفئة الشباب وجاء الشباب وصيفاً وفريق وج في المركز الثالث وفريق الاتحاد في المركز الثالث مكرر .