 مصدر رئاسي تركي : أردوغان وماكرون سيحثان أمريكا على التراجع عن قرارها حيال القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مصدر رئاسي تركي : أردوغان وماكرون سيحثان أمريكا على التراجع عن قرارها حيال القدس

مصدر رئاسي تركي : أردوغان وماكرون سيحثان أمريكا على التراجع عن قرارها حيال القدس
المناطق - رويترز

قال مصدر رئاسي تركي اليوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعملان معاً على محاولة إقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرارها بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف المصدر أن الزعيمين اتفقا خلال اتصال هاتفي على أن هذه الخطوة مثيرة للقلق في المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا وفرنسا ستبذلان جهداً مشتركاً لمحاولة إثناء الولايات المتحدة عن قرارها.

وقال المصدر إن أردوغان اتصل هاتفياً برؤساء كازاخستان ولبنان وأذربيجان اليوم السبت، وبحث معهما هذا الأمر، ودعا أردوغان يوم الأربعاء، لاجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا هذا الأسبوع.

وأحبط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، حلفاء الولايات المتحدة في الغرب.

وفي الأمم المتحدة دعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والسويد واشنطن إلى “تقديم مقترحات مفصلة بشأن التسوية الإسرائيلية الفلسطينية”.

وخرج الفلسطينيون إلى الشوارع بعد القرار الأمريكي، كما اندلعت مظاهرات في إيران والأردن وتونس والصومال واليمن وماليزيا وإندونيسيا وأمام السفارة الأمريكية في برلين.

ومثل وضع القدس أكبر العقبات في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين على مدى أجيال.

وفي عام 2014، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مذكرة غير ملزمة طالبت الحكومة بالاعتراف بفلسطين لكن الحكومة لم تنفذ ذلك رسمياً.

وأشارت باريس في وقت سابق إلى قناعتها بأن حل الدولتين يتطلب الاعتراف بفلسطين.

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