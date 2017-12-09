 نائب الرئيس اليمني : التدخلات الإيرانية تشكل ضغوطا كبيرة على أمن واستقرار المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني : التدخلات الإيرانية تشكل ضغوطا كبيرة على أمن واستقرار المنطقة

نائب الرئيس اليمني : التدخلات الإيرانية تشكل ضغوطا كبيرة على أمن واستقرار المنطقة
واس - المنامة

قال نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي محسن الأحمر ، إن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعلى رأسها اليمن والعراق وسوريا ماتزال تشكل ضغوطا كبيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل، مما يحتم علينا مناقشة مختلف القضايا والمشاكل عبر بلورة الآراء المطروحة والخروج بأفكار إستراتيجية تخدم الملف الأمني في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب الرئيس اليمني بثته وكالة الأنباء البحرينة ، اليوم ، على هامش مندى حوار المنامة الذي بدأ أولى جلساته اليوم في مملكة البحرين.
وأشاد نائب الرئيس اليمني بالدعم الكبير غير المحدود الذي تقدمه مملكة البحرين ودول تحالف دعم الشرعية لبلاده في حربها مع الحوثيين ، مؤكداً أن الحوثيين سيدفعون الثمن بأنشطتهم الإجرامية والإرهابية المسيئة لجميع اليمنيين.

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