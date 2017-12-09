يوتيوب تعتزم إطلاق ميزة جديدة تشبه “قصص” سناب شات و إنستجرام

كشف موقع مشاركة الفيديو يوتيوب الأربعاء الماضي أنه يدرس تقديم ميزة جديدة تشبه إلى حد كبير ميزة “القصص” التي اشتهرت بها خدمة التراسل المصور سناب شات، ثم “سرقتها” منها فيسبوك و إضافتها لجميع خدماتها تقريبًا، خاصةً إنستجرام.

وقالت شركة يوتيوب في منشور على مدونتها إن الميزة الجديدة سوف تحمل اسم “بكرات” Reels، وسوف تأتي مع بعض الخصائص التي تميزها عن “قصص” سناب شات وإنستاجرام وفيسبوك وواتساب.

ومن الخصائص المميزة لـ “بكرات” يوتيوب، أن الفيديو، مع أنه سوف يُحدد بـ 30 ثانية فقط، إلا أنه لن يختفي بعد 24 ساعة، ثم إنه لن يظهر أعلى صفحة التطبيق، بل سوف يُخصص لها تبويب جديد ضمن قناة صانع المحتوى.

وجاء ذكر يوتيوب لإطلاق ميزة “بكرات” تجريبيًا على نحو موجز ضمن مجموعة من الإعلانات التي تركز على توسيع تبويب “مجتمع يوتيوب” ليصل إلى جميع صانعي المحتوى الذين يزيد عدد مشتركي قنواتهم عن 10,000 مشترك.

وقال موقع “تك كرنتش” TechCrunch المعني بشؤون التقنية إنه حصل على معلومات إضافية تخص الميزة الجديدة من إدارة يوتيوب، التي قالت إنها سوف تُطرح للاختبار على نطاق ضيق جدًا من صانعي المحتوى قريبًا.

ونقل الموقع عن الشركة قولها إن الفكرة وراء ميزة “بكرات” تركز على تقديم صيغة فيديو جديدة على موقع يوتيوب تسمح لصانعي المحتوى بالتعبير عن أنفسهم والتفاعل مع المعجبين دون الحاجة لنشر مقاطع فيديو طويلة.

وأوضحت يوتيوب أن صانعي المحتوى سيكونون قادرين على التقاط مقاطع فيديو قصيرة جدًا لا تتجاوز مدتها الثلاثين ثانية، ثم إضافة مرشحات “فلاتر”، وأصوات خلفية، ونصوص، بما في ذلك ملصقات جديدة من يوتيوب.

يُشار إلى أن يوتيوب أعلنت أيضًا عن تحديثات جديدة لتبويب مجتمع يوتيوب، بما في ذلك تغيير طريقة عمل المنشورات وعرضها للمشاهدين، إذ أصبح أكثر متابعي أي صانع محتوى تفاعلًا قادرين على التفاعل مع منشوراته ضمن الصفحة الرئيسية على تطبيق يوتيوب، حتى لو لم يكونوا مشتركين بالقناة.

وقال موقع “تك كرنتش” إن يوتيوب لم تكشف عن موعد طرح النسخة التجريبية من ميزة “بكرات”، ولم تكشف عن موعد طرحها لعموم المستخدمين.