“محافظ قلوة” يدشن مبادرة البلدية والمجلس البلدي “دع المكان كما كان” بمنتزه الفرشه

دشن محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن زايد الحربي مبادرة بلدية المحافظة والمجلس البلدي والتي تحت شعار “دع المكان كما كان” بحضور رئيس البلدية المهندس عوض بن ملفي القحطاني ورئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالله بن أحمد الحميدي وشيخ قبيلة أحلاف باللسود الشيخ أحمد بن إبراهيم ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الاقسام بالبلدية وعدد كبير من الحضور من المتنزهين وذلك بمنتزه الفرشه العام بالمحافظة.

حيث رحب رئيس البلدية بالحضور واستمع الجميع لشرح عن المبادرة والتي تستهدف المجتمع للمحافظة على نظافة المنتزهات والحدائق والمرافق العامة مستعرضاً القحطاني الجهود المبذولة وما تقدمه المبادرة للمجتمع.

ثم بعد ذلك ألقى محافظ قلوة كلمة أشاد فيها بالمبادرة وأهمية المحافظة على الحدائق والمرافق العامة مقدماً شكره لرئيس البلدية ومنسوبي البلدية وللمجلس البلدية على المبادرة.

ثم ألقى شيخ قبيلة أحلاف باللسود كلمة أشاد فيها بالعمل البلدي ومقدماً فيها شكره لهم.

عقب ذلك كرم المحافظ شركاء النجاح من إدارات حكومية ومركز إعلامي بمحافظتي قلوة والحجرة والإعلاميين والراعي الرسمي شركة الطريفي والتي تسلمها مدير المشروع المهندس فتحي الباز ثم بعد قام المحافظ والمشاركون بتوزيع الهدايا على المتنزهين مطالبين بتنفيذ شعار المبادرة “دع المكان كما كان” والتي وجدت تفاعل زوار وأهالي المحافظة بالمنتزه.

وأكد رئيس البلدية بأن المبادرة ستشمل كآفة الحدائق بالمحافظة ومراكزها مقدماً شكره لمحافظ قلوة وللمجلس البلدي وشركاء النجاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمجلس البلدي الأستاذ علي العويفي بأن المبادرة تهدف للمساهمة في التوعية للمحافظة على نظافة الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة التي أنفق الكثير عليها وهذه من المبادرات الوطنية وبدورهم بالمجلس البلدي شكر رئيس البلدية وزملاءه رؤساء الأقسام ومنسوبي البلدية وكآفة فريق العمل وشركاء النجاح على جهودهم والمستهدفين من زوار المنتزهات على الالتزام بشعار المبادرة.