نائب الرئيس اليمني يؤكد خلال لقائه وزيراً بريطانياً حرص بلاده على السلام

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، خلال لقائه وزير المملكة المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت، حرص حكومة بلاده على السلام.

وفي لقاء جمعهما على هامش قمة الأمن الإقليمي “13” بالمنامة، جدد المسؤول اليمني حرص الشرعية بقيادة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى انقلاب مليشيا الحوثي على كل التوافقات المحلية المؤيدة إقليمياً ودولياً وانتهاكاته الجسيمة بحق أبناء الشعب اليمني وتهديدة للأمن والسلم الدوليين.

وتطرق “محسن” إلى الجهود التي تبذلها الشرعية في استعادة المسار السياسي ومؤسسات الدولة اليمنية وتطبيع الأوضاع وجهودها الحثيثة في إنهاء الإنقلاب ومحاربة الإرهاب.