 خلال أيام الإسكان” تطرح 2000 وحدة سكنية بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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خلال أيام الإسكان” تطرح 2000 وحدة سكنية بجدة

خلال أيام الإسكان” تطرح 2000 وحدة سكنية بجدة
المناطق _ جدة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “عاجل “، أنّ وزارة الإسكان ستبدأ خلال اليومين المقبلين إجراءات الحجز لعدد 2000 وحدة سكنية متنوعة في محافظة جدة، وذلك في أولى مشاريعها على مستوى المحافظة، ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين.

وأوضحت المصادر، أنّ “الإسكان” ستطلق أولى معارضها في جدة أمام المستفيدين للدعم السكني، ممن تمّ التخصيص لهم في الدفعات من برنامج “سكني” لهذا العام؛ حيث ستتم دعوتهم عبر رسائل نصية تمهيدًا لحجز مواعيد للتواجد في مقر المعرض والاطلاع على نماذج الوحدات المتاحة ضمن المشروع، قبل إنهاء الحجز المبدئي وتثبيته لدى الوزارة.

وكشفت، أنّ الوحدات تمتاز بتصاميمها النموذجية التي تراعي الجودة اللازمة، وكذلك موقعها المميز والواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية”، إضافة إلى سعرها المناسب الذي يبدأ من 370 ألف ريال.

ويأتي هذا المشروع، الذي يتوقع اكتمال حجزه خلال فترة قياسية، تزامنًا مع سلسلة من المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية في جميع مناطق المملكة، تشمل المشاريع الجاهزة للتسليم، وكذلك مشاريع البيع على الخارطة بالشراكة نع المطورين، والتي يتم تسليمها للمستفيدين خلال فترة أقصاها 3 أعوام من تاريخ توقيع العقد مع المطورين.

وأطلقت الوزارة منذ إطلاق برنامج “سكني” حتى الآن، معارض الحجز والمعاينة لأكثر من 2300 وحدة سكنية جاهزة، ونحو 40 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي”. ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض خلال الفترة المقبلة للإيفاء بالطلب على الدعم السكني في جميع المناطق.

ويمثل معرض الحجز لإسكان جدة، باكورة المشاريع السكنية على مستوى المحافظة؛ حيث يتوقع أن تحظى بآلاف الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة تتنوع بين الفلل المستقلة والشقق والفلل المتلاصقة أو ما يُعرف بـ”التاون هاوس”، فضلاً عن المنتجات الأخرى التي تم تخصيصها للمستفيدين من برنامج “سكني” خلال الفترة الماضية وتشمل الأراضي والقروض.

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