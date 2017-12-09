معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بالقاهرة

شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مساء اليوم في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية الطارئ الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء باللجنة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاء عقد الاجتماع للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتضم لجنة مبادرة السلام العربية كلا من: الأردن (رئيسا) وعضوية المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين وتونس والجزائر والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان المغرب واليمن وسوريا (المجمدة عضويتها) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتشكلت لجنة مبادرة السلام العربية بقرار من القمة العربية الأخيرة في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية التي عقدت في 29 مارس الماضي.