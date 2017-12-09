 الجزيرة يهزم أوراوا ويضرب موعداً مع ريال مدريد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجزيرة يهزم أوراوا ويضرب موعداً مع ريال مدريد

الجزيرة يهزم أوراوا ويضرب موعداً مع ريال مدريد
المناطق _ الرياض

تأهل فريق الجزيرة الإماراتي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في دولة الإمارات، بعد أن تغلب على أوراوا ريد دياموندز الياباني 1-0 اليوم السبت، بهدف سجله علي مبخوت في الدقيقة 52.

وضرب الجزيرة موعدا مع فريق ريال مدريد الإسباني في الدور قبل النهائي حيث تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، فيما يلعب أوراوا ريد دياموندز مع الوداد المغربي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة تحديد المركز الخامس.

ويشارك الجزيرة في البطولة بصفته مستضيفها ، فيما شارك أوراوا في البطولة بصفته بطلاَ لدوري أبطال آسيا 2017.

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