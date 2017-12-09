 دوري المحترفين : فوز مثير للقادسية على النصر بثلاثية لهدفين (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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دوري المحترفين : فوز مثير للقادسية على النصر بثلاثية لهدفين (فيديو)

دوري المحترفين : فوز مثير للقادسية على النصر بثلاثية لهدفين (فيديو)
المناطق _ الرياض

حقق فريق القادسية فوزاً مثيراً على النصر بثلاثية مقابل هدفين في لقاء الفريقين ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام .

و تقدم القادسية مبكراً بثنائية اوهايوتشي في الدقائق ( 9 ، 19 ) وزادت الامور تعقيداً بعد طرد مدافع النصر عمر هوساوي في الدقيقة 40 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم القادسية بهدفين نظيفين .

و في الشوط الثاني عزز القادسية عبر بيسمارك في الدقيقة 60 ، لكن النصر انتفض و خصوصاً بعد مشاركة الفريدي الذي صنع ليحيى الشهري كرة جميلة احرز منها الهدف الاول في الدقيقة 67 ، و من نقطة الجزاء احرز محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 74 ، نجح بعدها لاعبو القادسية في الحفاظ على نتيجة اللقاء رغم الضغط النصراوي ، لتنتهي المواجهة بفوز القادسية بثلاثية لهدفين ، و يصل بذلك القادسية الى النقطة 16 في المركز السابع ، فيما تجمد رصيد النصر عند 23 نقطة في المركز الثالث .

قاد اللقاء تحكيمياً اليوناني اناستاسيوس بببابيترو ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 1826 متفرج .

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