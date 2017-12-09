دوري المحترفين : فوز مثير للقادسية على النصر بثلاثية لهدفين (فيديو)

حقق فريق القادسية فوزاً مثيراً على النصر بثلاثية مقابل هدفين في لقاء الفريقين ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام .

و تقدم القادسية مبكراً بثنائية اوهايوتشي في الدقائق ( 9 ، 19 ) وزادت الامور تعقيداً بعد طرد مدافع النصر عمر هوساوي في الدقيقة 40 ، لينتهي الشوط الاول بتقدم القادسية بهدفين نظيفين .

و في الشوط الثاني عزز القادسية عبر بيسمارك في الدقيقة 60 ، لكن النصر انتفض و خصوصاً بعد مشاركة الفريدي الذي صنع ليحيى الشهري كرة جميلة احرز منها الهدف الاول في الدقيقة 67 ، و من نقطة الجزاء احرز محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 74 ، نجح بعدها لاعبو القادسية في الحفاظ على نتيجة اللقاء رغم الضغط النصراوي ، لتنتهي المواجهة بفوز القادسية بثلاثية لهدفين ، و يصل بذلك القادسية الى النقطة 16 في المركز السابع ، فيما تجمد رصيد النصر عند 23 نقطة في المركز الثالث .

قاد اللقاء تحكيمياً اليوناني اناستاسيوس بببابيترو ، و قدر الحضور الجماهيري بـ 1826 متفرج .