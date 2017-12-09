 شاهد..حاولت قناة الجزيرة ترويج كذبة على المملكة ففضحها الله أمام متابعيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الشرقية يدشن جائزة ” السائق المثالي” لتحقيق السلامة المرورية لمن يسأل ماذا قدمت المملكة لفلسطين نجيبه برأس مرفوع قدمت دماء أبنائها شاهد..حاولت قناة الجزيرة ترويج كذبة على المملكة ففضحها الله أمام متابعيها دوري المحترفين : فوز مثير للقادسية على النصر بثلاثية لهدفين (فيديو) الجزيرة يهزم أوراوا ويضرب موعداً مع ريال مدريد القدس ومعضلتا “الغضب والعاطفة” معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بالقاهرة خلال أيام الإسكان” تطرح 2000 وحدة سكنية بجدة سبب طرد هوساوي وحصوله على البطاقة الحمراء ..فيديو نائب الرئيس اليمني يؤكد خلال لقائه وزيراً بريطانياً حرص بلاده على السلام “محافظ قلوة” يدشن مبادرة البلدية والمجلس البلدي “دع المكان كما كان” بمنتزه الفرشه فيديو : مليشيا الحوثي تشكل مثلث الإرهاب مع الحمدين

شاهد..حاولت قناة الجزيرة ترويج كذبة على المملكة ففضحها الله أمام متابعيها

المناطق _ الرياض

كشف مداخلة تلفزيونية لشخصية فلسطينية مع قناة الجزيرة القطرية كذب افتراءاتها ضد المملكة من خلال محاولات المستمية لإقناع مشاهديها بأن المملكة ضغطت على رئيس السلطة الفلسطينية لقبول القرار الأمريكي
وجاءت هذه المداخلة مع الدكتور “عبد المجيد سويلم” أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس الذي كذب قناة الجزيرة على المملكة مؤكداً في نفس الوقت نفيه لأي ضغوط مارستها المملكة على رئيس السلطة الفلسطينية.
وأشار سويلم الذي رفض قبول محاولات مذيع الجزيرة بتأكيد هذه الضغوط أن “موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت ومستمر دائم الدعم للقضية الفلسطينية”، وأضاف أن “أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أعادوا تاكيد هذا الدعم خلال الزيارات الأخيرة لمحمود عباس للمملكة”.
وقال الدكتور عبدالمجيد أنه: “لا يوجد ضغط على الرئيس الفلسطيني بأن يقبل مثل هذه الخزعبلات التي ساقتها الجزيرة”، مؤكداً على موقف المملكة الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>