شاهد..حاولت قناة الجزيرة ترويج كذبة على المملكة ففضحها الله أمام متابعيها

كشف مداخلة تلفزيونية لشخصية فلسطينية مع قناة الجزيرة القطرية كذب افتراءاتها ضد المملكة من خلال محاولات المستمية لإقناع مشاهديها بأن المملكة ضغطت على رئيس السلطة الفلسطينية لقبول القرار الأمريكي

وجاءت هذه المداخلة مع الدكتور “عبد المجيد سويلم” أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس الذي كذب قناة الجزيرة على المملكة مؤكداً في نفس الوقت نفيه لأي ضغوط مارستها المملكة على رئيس السلطة الفلسطينية.

وأشار سويلم الذي رفض قبول محاولات مذيع الجزيرة بتأكيد هذه الضغوط أن “موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت ومستمر دائم الدعم للقضية الفلسطينية”، وأضاف أن “أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أعادوا تاكيد هذا الدعم خلال الزيارات الأخيرة لمحمود عباس للمملكة”.

وقال الدكتور عبدالمجيد أنه: “لا يوجد ضغط على الرئيس الفلسطيني بأن يقبل مثل هذه الخزعبلات التي ساقتها الجزيرة”، مؤكداً على موقف المملكة الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية.