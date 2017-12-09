 لمن يسأل ماذا قدمت المملكة لفلسطين نجيبه برأس مرفوع قدمت دماء أبنائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2017 ميلاديا

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لمن يسأل ماذا قدمت المملكة لفلسطين نجيبه برأس مرفوع قدمت دماء أبنائها

لمن يسأل ماذا قدمت المملكة لفلسطين نجيبه برأس مرفوع قدمت دماء أبنائها
المناطق _ الرياض

يعتبر موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة لها، والذي بدأ منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، واستمرت المواقف السعودية المشرفة تجاه القضية الفلسطينية خلال فترة ملوكها السبعة وآخرهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ولم يقتصر الدعم السعودي للقضية الفلسطينية على قطع النفط، أو بالمشاركة في المؤتمرات واتخاذ القرارات الرافضة للاحتلال الإسرائيلي، بل تجاوز كل تلك الحدود، حيث قدمت الشهداء من أبنائها الذين رووا بدمائهم الأراضي الفلسطينية، ولا تزال قبور شهداء الجيش السعودي شاهدة على بطولاتهم في محاربة العدو الإسرائيلي.
وتعددت المواقع والمعارك التي شاركت فيها القوات السعودية على أرض فلسطين ومن أهم المواقع والمعارك التي شارك فيها الجيش السعودي في فلسطين معركة دير سنيد وأسدود ونجبا والمجدل وعراق سويدان والحليقات و بيرون إسحاق كراتيا وبيت طيما وغيرها من الحروب التي كان أبرزها:
حرب فلسطين 1948 :
شاركت في حرب 1948 لدعم للشعب الفلسطيني ودفاعا عن ارض فلسطين , وقامت من اجل ذلك بإرسال مجموعة دعم من جنود الجيش السعودي، بلغ عددها 3200 رجل بين ضابط وفرد جندي مقاتل .
حرب 1967
جددت المملكة موقفها الداعم للخيار العربي الحربي عام 1967، فأعلنت التعبئة العسكرية الكاملة وألغت الإجازات العسكرية، ووضعت جميع القوات الشمالية البالغ عددها “20” ألف جندي تحت تصرف القيادة الأردنية، ووضعت المملكة جميع مواردها لخدمة هذه الحرب على الجبهة الأردنية.
حرب 1973
شاركت القوات السعودية في سوريـا ومصر خلال فترة حرب الاستنزاف وخاضت المدرعات السعودية معارك شرسة ضد مدرعـات العدو الإسرائيلي وكبدتها خسائر فـادحة استمرت القوات السعودية ترابط في مواجهة القوات الإسرائيلية على مدى هذه الحرب.

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