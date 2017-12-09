سمو وزير الداخلية يوجه باستبدال مسمى “ناطق” الى مسمى “المتحدث الرسمي” واعتماده بكافة الوزارت والجهات الحكومية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باستبدال مسمى ناطق اعلامي الى مسمى “المتحدث الرسمي” واعتماده والتأكيد على كافة الوزارت والجهات الحكومية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 30 /6 / 1433 ،

وإحاطة معالي وزير الثقافة والاعلام بذلك والعمل بما يخصهم.. وذلك “بناء على مارفتعه اللجنة المشكلة وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والاعلام” لدراسة توصيات الملتقى وتحديد آليات تنفيذها ضمن تطبيق توصيات ملتقىالمنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين الذي عقد مؤخرا والعمل بها .. ومن أبرزها :

-التأكيد على كافة الوزارت والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بتعيين متحدثيين رسميين بمقراتها الرئيسيةوفروعها حسب الحاجة وذلك بمتابعة وزارة الثقافة والاعلام، واشعار امارات المناطق بالمتحدثين الرسميين لتلكالجهات التي تقضي الحاجة لتعيينهم بالمناطق المختلفة او بعضها .

-التأكيد على كافة الوزارت والجهات الحكومية للالتزام باستخدام مسمى “المتحدث” وتحدد كل جهة الصفة المقرونةوحدود وطبيعة مهمة المتحدث.

-على ان تتولى وزارة الثقافة والاعلام مايلي ؛

” تنظيم وعقد ملتقى سنوي وورش عمل للمتحدثيين الرسميين للرفع من كفاءة ادائهم ،

“عقد ورش عمل لتنظيم العلاقة بين المتحدثيين وكافة وسائل الاعلام”.

“تطوير برامج تدريبية لتأهيل المتحدثيين الرسميين للوزارت والجهات الحكومية واخرى متقدمة للرفع من مستوىادائهم لممارسة مهامهم.

“رصد مستوى تجارب المتحدثيين مع وسائل الاعلام ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

“إنشاء بوابة إلكترونية للمتحدثين الرسميين لمواكبة كافة المستجدات التقنية والمعرفية.