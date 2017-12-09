وزير الدفاع البريطاني: نعتز بالعلاقات الوثيقة مع دول الخليج العربي وأمنه هو أمننا

أعرب وزير الدفاع بالمملكة المتحدة غافين ويليامسون عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع دول الخليج العربي، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية بناء الشراكات بين الدول في كافة انحاء العالم، واصفا إياها بالمهمة والحيوية.

وقال وزير الدفاع البريطاني خلال انعقاد الجلسة العامة الثانية من منتدى حوار المنامة تحت عنوان “الردود السياسية والعسكرية حيال التطرف في الشرق الأوسط” “إن المملكة المتحدة فخورة بعلاقاتها الوثيقة والتاريخية مع كافة أصدقائنا في الخليج”، مبيناً أن أمن الخليج هو من أمن بلاده، مشيراً إلى أنه من دون خليج آمن فإن العالم سيكون أقل أماناً مجددا التزام المملكة المتحدة بأمن المنطقة ومثمناً للدور الحيوي الذي يؤديه مجلس التعاون الخليجي.

وأكد ويليامسن على أن التركيز يتمحور حول كيفية مجابهة التطرف، متطرقا إلى العمل الشائن الذي وقع في مصر منذ عدة أسابيع من خلال تفجير أحد المساجد وإطلاق النار على أبرياء، واصفاً هذا العمل بالبربري والتطرف الشرير الذي تواجهه دولنا كلها.

ولفت إلى أنه من أجل هزيمة الإرهاب العالمي فنحن بحاجة إلى شراكات عالمية اقوى، مشيراً إلى النجاح الذي حققه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي على المستوى العسكري، منوهاً إلى الحاجة الى نفس النجاح على المستوى السياسي.

وأكد وزير الدفاع البريطاني دعم بلاده لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكافحة التطرف من خلال التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والمركز العالمي لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة.

كما طالب غافين ويليامسون بحل سياسي دائم في سوريا من أجل وضع حد للتهديد الإرهابي، قائلا إن الأسد يمثل عائقاً أمام السلام، فهو استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه وأتاح لداعش فرصة للنمو، فهو يمثل الماضي وليس المستقبل.