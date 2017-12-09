“العمل” تؤكد: الوافد المسيء غادر المملكة قبل شهر ونصف

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الوافد الذي أساء للمملكة في عدة تغريدات له، غادر السعودية منذ 17 أكتوبر الماضي.

وقال أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء السبت (9 ديسمبر 2017)، ردًا على سؤال من أحد المتابعين، إن الوافد العربي الذي تم تداول صور تغريداته، موجود خارج المملكة في الوقت الحالي، بعد أن تقدم باستقالته من الشركة التي يعمل بها.

وتابع، أن هذا الوافد رَحَلَ من المملكة بتأشيرة خروج وعودة بتاريخ 27 أكتوبر 2017، وانتهت الفترة المحددة ولم يعد، علمًا بأنه قدم استقالته من العمل في الشركة بتاريخ 5 نوفمبر 2017، وهو خارج المملكة.

وكان أحد المغردين، كتـب معلومات الوافد المسيء، البالغ من العمر 34 عاما، ويعمل مديرًا ماليًا بإحدى الشركات، مشيرًا إلى أنه أساء للمملكة في تغريدات له.