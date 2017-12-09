 “مواجهات القدس”.. عشرات المصابين والمقاومة ترد بـ 3 صواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“مواجهات القدس”.. عشرات المصابين والمقاومة ترد بـ 3 صواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية

“مواجهات القدس”.. عشرات المصابين والمقاومة ترد بـ 3 صواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية
المناطق - وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 90 شخصا في كافة المدن الفلسطينية، خلال مواجهات السبت، مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وبدأت الخميس المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

وبلغت المواجهات ذروتها الجمعة، حيث قتل فلسطينيان وأصيب أكثر من ألف آخرين، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على قطاع غزة ردا على صواريخ سقطت في إسرائيل.

إلى ذلك، أطلق مقاتلون فلسطينيون من قطاع غزة، مساء السبت، ثلاثة قذائف صاروخية تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق قذيفة مدفعية على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة دون إصابات.

 

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