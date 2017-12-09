“مواجهات القدس”.. عشرات المصابين والمقاومة ترد بـ 3 صواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 90 شخصا في كافة المدن الفلسطينية، خلال مواجهات السبت، مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وبدأت الخميس المواجهات بين المحتجين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

وبلغت المواجهات ذروتها الجمعة، حيث قتل فلسطينيان وأصيب أكثر من ألف آخرين، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على قطاع غزة ردا على صواريخ سقطت في إسرائيل.

إلى ذلك، أطلق مقاتلون فلسطينيون من قطاع غزة، مساء السبت، ثلاثة قذائف صاروخية تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق قذيفة مدفعية على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة دون إصابات.