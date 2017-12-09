 شاهد.. “صدمة” بعد انتشار فيديو “عباءة الإخفاء” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هذا الهاتف المميز لرجال الأعمال.. تعرف عليه وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس للرجال و النساء .. الصندوق الصناعي يعلن فرص وظيفية لحديثي التخرج فيديو صادم .. الشرطة الأمريكية تقتل شخصا أعزل الأزهر يبدأ التحضير لمؤتمر دولي لنصرة القدس هيئة “توليد الوظائف” تستغني عن خدمات الإعلامية علا الفارس مباحثات رسمية لوضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار محافظات اليمن المحررة الجامعة العربية ترد على ترامب: القدس الشرقية عاصمة فلسطين شاهد.. “صدمة” بعد انتشار فيديو “عباءة الإخفاء” “مواجهات القدس”.. عشرات المصابين والمقاومة ترد بـ 3 صواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية “العمل” تؤكد: الوافد المسيء غادر المملكة قبل شهر ونصف وزير الدفاع البريطاني: نعتز بالعلاقات الوثيقة مع دول الخليج العربي وأمنه هو أمننا

شاهد.. “صدمة” بعد انتشار فيديو “عباءة الإخفاء”

المناطق - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل في الصين فيديو يظهر عباءة قيل إنها قادرة على إخفاء الشخص الذي يرتديها، لكن خبراء أكدوا لاحقا أن الأمر مجرد خدعة، ما أثار صدمة للجميع.

وأوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت، أن نحو 21 مليون صيني أعادوا نشر الفيديو على شبكة التواصل المحلية Weibo، كما نشرته وسائل إعلام محلية وقالت إنه أحدث ابتكارات الصين.

وذكرت تلك الوسائل أن العباءة مصنوعة من مواد شفافة وبإمكانها عكس موجات الضوء الساقطة على الشخص، بحيث تجعله مختفيا بعيون المحيطين، وذلك اعتمادا على “التقنية الكمومية”.

ويظهر الفيديو الذي نقلته “سكاي نيوز”، الرجل وهو يمسك بالعباءة وسط الأدغال قبل أن يفتحها ويختفي أمام الكاميرا التي وثقت الحدث، وكان بالإمكان مشاهدة الأشجار الموجودة خلف الرجل.

وقال تشو زينسونغ وهو منتج في شركة Quantum Video production لصحيفة صينية إن لا يوجد شيء اسمه العباءة الخفية.

وقال إن الأمر مجرد فيديو جرى معالجته بواسطة برامج التحرير التي تستطيع التلاعب بالخلفية وإخفاء الأمور الموجودة أمامها، مؤكدا أن الأمر حدث كثيرا في أفلام الإثارة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>