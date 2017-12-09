شاهد.. “صدمة” بعد انتشار فيديو “عباءة الإخفاء”

تداول رواد مواقع التواصل في الصين فيديو يظهر عباءة قيل إنها قادرة على إخفاء الشخص الذي يرتديها، لكن خبراء أكدوا لاحقا أن الأمر مجرد خدعة، ما أثار صدمة للجميع.

وأوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت، أن نحو 21 مليون صيني أعادوا نشر الفيديو على شبكة التواصل المحلية Weibo، كما نشرته وسائل إعلام محلية وقالت إنه أحدث ابتكارات الصين.

وذكرت تلك الوسائل أن العباءة مصنوعة من مواد شفافة وبإمكانها عكس موجات الضوء الساقطة على الشخص، بحيث تجعله مختفيا بعيون المحيطين، وذلك اعتمادا على “التقنية الكمومية”.

ويظهر الفيديو الذي نقلته “سكاي نيوز”، الرجل وهو يمسك بالعباءة وسط الأدغال قبل أن يفتحها ويختفي أمام الكاميرا التي وثقت الحدث، وكان بالإمكان مشاهدة الأشجار الموجودة خلف الرجل.

وقال تشو زينسونغ وهو منتج في شركة Quantum Video production لصحيفة صينية إن لا يوجد شيء اسمه العباءة الخفية.

وقال إن الأمر مجرد فيديو جرى معالجته بواسطة برامج التحرير التي تستطيع التلاعب بالخلفية وإخفاء الأمور الموجودة أمامها، مؤكدا أن الأمر حدث كثيرا في أفلام الإثارة.