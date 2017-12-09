 الجامعة العربية ترد على ترامب: القدس الشرقية عاصمة فلسطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجامعة العربية ترد على ترامب: القدس الشرقية عاصمة فلسطين

الجامعة العربية ترد على ترامب: القدس الشرقية عاصمة فلسطين
المناطق - وكالات

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دول العالم، للاعتراف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أبو الغيط، السبت، في مستهل اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، إن قرار ترامب “يدين الدولة التي اتخذته والإدارة التي مررته”.

وأضاف أن القرار يثير تساؤلات حول دور واشنطن وسيطا للسلام، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم أجمع.

وقال إن “القرار يرقى إلى مرتبة إضفاء الشرعية على الاحتلال”، مشيرا إلى احتلال إسرائيل للقدس الشرقية، ثم ضمها لاحقا في حرب 1967.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن “فلسطين تقدّر الرفض العالمي لقرار ترامب”، مشير إلى أن قرار الرئيس الأميركي “إعلان غير قانوني”، مؤكدا على “أنه لا يؤثر على المكانة القانونية للقدس”.

من جانبه، نوه وزير الخارجية عادل الجبير: إلى الإجماع الدولي الرافض لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، وقال إنه “استفزاز للمسلمين”. وأكد على أن أي إعلان أميركي بشأن القدس قبل تسوية نهائية يضر مفاوضات السلام

بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن “على المجتمع الدولي أن يجد السبل لتنفيذ حل الدولتين”، مضيفا أن “مصر ستقف بكل صلابة مدافعة عن الحق الفلسطيني”.

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