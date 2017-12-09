مباحثات رسمية لوضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار محافظات اليمن المحررة

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن امتنانه وتقديره لجهود المملكة ودعمها اللامحدود لليمن أرضا وإنسانا وفِي مختلف مجالات .

جاء ذلك خلال استقباله الْيَوْمَ لنائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والذي صدر مرسوم بتعيينه مشرفاً عاماً على إعادة الإعمار في اليمن.

واستعرض اللقاء الخطوط العامة لبرنامج اعادة الاعمار في اليمن الذي سينطلق في المناطق المحررة بداية 2018م والذي يأتي تجسيدا وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة وكترجمة عملية لما اثمر عنه لقاءه الأخير بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وعبر الرئيس عن امتنانه للملكة قيادة وشعبا على مواقفها الاخوية الصادقة تجاه الشعب اليمني وما قدمته من تضحيات في سبيل أمنه واستقراره ودحر المليشيات الانقلابية وإعادة شرعيته عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقيادتها لدول التحالف العربي فضلا عن مواقفها الإنسانية المتعددة وعملية إعادة الإعمار التي ستنطلق قريبا ليلمس ثمارها المواطن البسيط في مختلف مناحي الحياة وفي كافة أرجاء الوطن اليمني.

كما أكد الرئيس اليمني أن لجنة التنسيق و المتابعة قد أعدت تصور مبدئي و ستعمل على مناقشته مع المشرف العام على برنامج اعادة الاعمار.