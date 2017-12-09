 مباحثات رسمية لوضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار محافظات اليمن المحررة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فيديو صادم .. الشرطة الأمريكية تقتل شخصا أعزل الأزهر يبدأ التحضير لمؤتمر دولي لنصرة القدس هيئة “توليد الوظائف” تستغني عن خدمات الإعلامية علا الفارس مباحثات رسمية لوضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار محافظات اليمن المحررة الجامعة العربية ترد على ترامب: القدس الشرقية عاصمة فلسطين شاهد.. “صدمة” بعد انتشار فيديو “عباءة الإخفاء” “مواجهات القدس”.. عشرات المصابين والمقاومة ترد بـ 3 صواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية “العمل” تؤكد: الوافد المسيء غادر المملكة قبل شهر ونصف وزير الدفاع البريطاني: نعتز بالعلاقات الوثيقة مع دول الخليج العربي وأمنه هو أمننا سمو وزير الداخلية يوجه باستبدال مسمى “ناطق” الى مسمى “المتحدث الرسمي” واعتماده بكافة الوزارت والجهات الحكومية بالعديد من الفعاليات تعاوني شمال الطائف يدشن مشروع دعوة للجاليات أمير الشرقية يدشن جائزة ” السائق المثالي” لتحقيق السلامة المرورية

مباحثات رسمية لوضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار محافظات اليمن المحررة

مباحثات رسمية لوضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار محافظات اليمن المحررة
المناطق - الرياض

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن امتنانه وتقديره لجهود المملكة ودعمها اللامحدود لليمن أرضا وإنسانا وفِي مختلف مجالات .

جاء ذلك خلال استقباله الْيَوْمَ لنائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والذي صدر مرسوم بتعيينه مشرفاً عاماً على إعادة الإعمار في اليمن.

واستعرض اللقاء الخطوط العامة لبرنامج اعادة الاعمار في اليمن الذي سينطلق في المناطق المحررة بداية 2018م والذي يأتي تجسيدا وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهد المملكة وكترجمة عملية لما اثمر عنه لقاءه الأخير بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وعبر الرئيس عن امتنانه للملكة قيادة وشعبا على مواقفها الاخوية الصادقة تجاه الشعب اليمني وما قدمته من تضحيات في سبيل أمنه واستقراره ودحر المليشيات الانقلابية وإعادة شرعيته عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقيادتها لدول التحالف العربي فضلا عن مواقفها الإنسانية المتعددة وعملية إعادة الإعمار التي ستنطلق قريبا ليلمس ثمارها المواطن البسيط في مختلف مناحي الحياة وفي كافة أرجاء الوطن اليمني.

كما أكد الرئيس اليمني أن لجنة التنسيق و المتابعة قد أعدت تصور مبدئي و ستعمل على مناقشته مع المشرف العام على برنامج اعادة الاعمار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>