فيديو صادم .. الشرطة الأمريكية تقتل شخصا أعزل

نشرت إدارة شرطة مدينة ميسا في ولاية أريزونا الأمريكية فيديو من كاميرا على جسد شرطي، سجلت لحظة إطلاق النار على رجل مشتبه به أعزل.

ووقع الحادث في شهر يناير عام 2016، لكن الفيديو نشر فقط بعد الانتهاء من محاكمة الشرطي، وفقا لقناة ” CBS News” الأمريكية.

وفي سرد للحادثة فقد أطل مسلح من إحدى نوافذ فندق، وعند قدوم رجال الشرطة وجدوا شخصا مشتبها به فوجهوا بنادقهم تجاهه، وبدأوا في إعطائه أوامر مختلفة، ولمدة أربع دقائق قام المشتبه به بتنفيذ جميع الأوامر الموجهة إليه، متوسلا الشرطة أن لا تقتله.

وفي نهاية المطاف بدأ بالحبو لكن بعد أن مد يده إلى حزام على سرواله، وعند ذلك أطلق أحد ضباط الشرطة ويدعى فيليب برايلسفورد (Philip Brailsford) نيران سلاحه عليه فرداه قتيلا.

واتضح بعد ذلك أن القتيل أعزل، ولم يعثر في غرفته على بندقيتين تعملان بالهواء المضغوط.

وأوضح برايلسفورد أثناء محاكمته، أنه كان متأكدا بنسبة 100% من أن المشتبه به مد يده إلى خصره لإشهار السلاح وليس على سبيل المثال، لرفع السروال.