 فيديو صادم .. الشرطة الأمريكية تقتل شخصا أعزل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هذا الهاتف المميز لرجال الأعمال.. تعرف عليه وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس للرجال و النساء .. الصندوق الصناعي يعلن فرص وظيفية لحديثي التخرج فيديو صادم .. الشرطة الأمريكية تقتل شخصا أعزل الأزهر يبدأ التحضير لمؤتمر دولي لنصرة القدس هيئة “توليد الوظائف” تستغني عن خدمات الإعلامية علا الفارس مباحثات رسمية لوضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار محافظات اليمن المحررة الجامعة العربية ترد على ترامب: القدس الشرقية عاصمة فلسطين شاهد.. “صدمة” بعد انتشار فيديو “عباءة الإخفاء” “مواجهات القدس”.. عشرات المصابين والمقاومة ترد بـ 3 صواريخ تجاه مستوطنات إسرائيلية “العمل” تؤكد: الوافد المسيء غادر المملكة قبل شهر ونصف وزير الدفاع البريطاني: نعتز بالعلاقات الوثيقة مع دول الخليج العربي وأمنه هو أمننا

فيديو صادم .. الشرطة الأمريكية تقتل شخصا أعزل

المناطق - وكالات

نشرت إدارة شرطة مدينة ميسا في ولاية أريزونا الأمريكية فيديو من كاميرا على جسد شرطي، سجلت لحظة إطلاق النار على رجل مشتبه به أعزل.

ووقع الحادث في شهر يناير عام 2016، لكن الفيديو نشر فقط بعد الانتهاء من محاكمة الشرطي، وفقا لقناة ” CBS News” الأمريكية.

وفي سرد للحادثة فقد أطل مسلح من إحدى نوافذ فندق، وعند قدوم رجال الشرطة وجدوا شخصا مشتبها به فوجهوا بنادقهم تجاهه، وبدأوا في إعطائه أوامر مختلفة، ولمدة أربع دقائق قام المشتبه به بتنفيذ جميع الأوامر الموجهة إليه، متوسلا الشرطة أن لا تقتله.

وفي نهاية المطاف بدأ بالحبو لكن بعد أن مد يده إلى حزام على سرواله، وعند ذلك أطلق أحد ضباط الشرطة ويدعى فيليب برايلسفورد (Philip Brailsford) نيران سلاحه عليه فرداه قتيلا.

واتضح بعد ذلك أن القتيل أعزل، ولم يعثر في غرفته على بندقيتين تعملان بالهواء المضغوط.

وأوضح برايلسفورد أثناء محاكمته، أنه كان متأكدا بنسبة 100% من أن المشتبه به مد يده إلى خصره لإشهار السلاح وليس على سبيل المثال، لرفع السروال.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>