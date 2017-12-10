 للرجال و النساء .. الصندوق الصناعي يعلن فرص وظيفية لحديثي التخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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للرجال و النساء .. الصندوق الصناعي يعلن فرص وظيفية لحديثي التخرج

للرجال و النساء .. الصندوق الصناعي يعلن فرص وظيفية لحديثي التخرج
المناطق - الرياض

أعلن صندوق التنمية الصناعية عن فرص وظيفية شاغرة بمدينة الرياض لحديثي التخرج (رجال ونساء) من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– إدارة مالية
– محاسبة
– هندسة صناعية
– هندسة كيميائية
– هندسة كهربائية
– هندسة ميكانيكية
– هندسة مدنية

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– الحصول على درجة البكالوريوس خلال آخر عامين في التخصصات الموضحة أعلاه.
– ألا يقل المعدل الجامعي عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق التسجيل وبناء السيرة الذاتية على الرابط التالي.

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