للرجال و النساء .. الصندوق الصناعي يعلن فرص وظيفية لحديثي التخرج

أعلن صندوق التنمية الصناعية عن فرص وظيفية شاغرة بمدينة الرياض لحديثي التخرج (رجال ونساء) من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– إدارة مالية

– محاسبة

– هندسة صناعية

– هندسة كيميائية

– هندسة كهربائية

– هندسة ميكانيكية

– هندسة مدنية

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– الحصول على درجة البكالوريوس خلال آخر عامين في التخصصات الموضحة أعلاه.

– ألا يقل المعدل الجامعي عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%) أو ما يعادلها.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق التسجيل وبناء السيرة الذاتية على الرابط التالي.

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