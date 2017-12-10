للرجال و النساء .. الصندوق الصناعي يعلن فرص وظيفية لحديثي التخرج

أعلن صندوق التنمية الصناعية عن فرص وظيفية شاغرة بمدينة الرياض لحديثي التخرج (رجال ونساء) من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
– إدارة مالية
– محاسبة
– هندسة صناعية
– هندسة كيميائية
– هندسة كهربائية
– هندسة ميكانيكية
– هندسة مدنية
شروط التقديم:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– الحصول على درجة البكالوريوس خلال آخر عامين في التخصصات الموضحة أعلاه.
– ألا يقل المعدل الجامعي عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80%) أو ما يعادلها.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق التسجيل وبناء السيرة الذاتية على الرابط التالي.
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