 وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس

وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس
المناطق - وكالات

أكد وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، أن جيش بلاده مستعد دائما لتولي أي مهمة من أجل قضية القدس.

ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية، عن حسين قوله في كلمة أمام حزبه: “قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يمثل ضربة للمسلمين”.

وأضاف حسين: “نحن بوصفنا بلدان مسلمة، يجب أن نكون على استعداد لمواجهة أي سلبيات محتملة. الجيش الماليزي مستعد دائما لتولي مهمة ما من أجل قضية القدس، في حال تحرك الزعماء رفيعو المستوى، وقدموا مقترحا”.

وأشاد الوزير الماليزي بالمظاهرات الرافضة لقرار ترامب، التي نُظمت أمام السفارة الأمريكية في بلاده.

وكان ترامب أعلن الأربعاء الماضي عن اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وتسبب قرار ترامب بموجة كبيرة من الإدانات لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية، وانطلقت إثر ذلك مسيرات في الأراضي الفلسطينية التي شهدت إضرابا عاما منذ الأربعاء، احتجاجا ورفضا على قرار ترامب.

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