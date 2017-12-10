 هذا الهاتف المميز لرجال الأعمال.. تعرف عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هذا الهاتف المميز لرجال الأعمال.. تعرف عليه

هذا الهاتف المميز لرجال الأعمال.. تعرف عليه
المناطق - وكالات

أصدرت شركة إل جي العالمية هاتفها الذكي الجديد “LG V30 – Signature Edition”، المطور عن هواتف “V30″، والمخصص لرجال الأعمال ومحبي الهواتف الفاخرة.

ووفقاً لشبكة “روسيا اليوم” فإن الهاتف يتميز بهيكله الخارجي الأنيق المصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للخدش، وكاميراته الخلفية المزدوجة العالية الدقة، ومواصفاته الممتازة التي تجعل منه واحداً من أفضل الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق حالياً.

وعن خصائص الهاتف وميزاته يؤكد الخبراء أنه أتى بـ:

– شاشة OLED بدقة عرض عالية HDR” 2880 х 1440″ رقيقة الحواف تأتي على كامل الواجهة الأمامية تقريباً.

– كاميرا خلفية مزدوجة “16+13” ميغابيكسل بزاوية رؤية 120 درجة.

– كاميرا أمامية 5 ميغابيكسل بزاوية رؤية 90 درجة.

– معالج ثماني النوى Qualcomm Snapdragon 835 الذي يعتبر واحداً من أفضل معالجات الهواتف المطروحة.

– معالج الصور والفيديوهات: Adreno 540.

– ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

– ذاكرة داخلية بحجم 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات للذاكرة الداخلية حتى 2 تيرابايت.

– منفذ “USB Type-C 2.0” ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

– ماسح لبصمات الأصابع لحماية بيانات الهاتف.

– بطارية 3300 ميللي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع “Quick Charge 3”.

– الأبعاد “151.7*75.4*7.6” ملم.

– الوزن: 189 غراماً.

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