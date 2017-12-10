ضبط 39 مصنعا تبيع مياه شرب ملوثة في الأسواق

قال عبد الرحمن السلطان، المدير التنفيذي للتوعية والإعلام الصيدلي في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنه تم إغلاق وإيقاف خطوط الإنتاج في 39 مصنعا لمياه الشرب المعبأة في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام الجاري 2017، بعد سحب العينات وإجراء التحاليل للتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية ومطابقتها.

وأكد وفقا لـ”الاقتصادية”، أن الهيئة تقوم بمتابعة ومراقبة التزام جميع مصانع مياه الشرب المعبأة في المملكة للتأكد من تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة من خلال برنامج رقابي شامل ودوري على جميع مصانع المياه المعبأة البالغ عددها نحو 229 مصنعا، التي تقع في 12 منطقة إدارية.

وأضاف، تم خلال العام الجاري تنفيذ نحو 863 جولة تفتيشية، جرى خلالها رصد عدد من المخالفات للاشتراطات الصحية والفنية، وكان من أبرزها عدم التزام المصنع بالصيانة الدورية، وجود فتحات في الجدران والأسقف وتكسر في الأرضيات، تدني مستوى التهوية والإضاءة، عدم تطبيق أو تفعيل أنظمة الجودة، عدم كفاءة بعض العاملين، عدم مقاومة الآفات، وعدم تعبيد الطرق والساحات الخارجية.

وأوضح السلطان، أنه تم سحب 837 عينة وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والمكروبيولوجية للتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة، وفي حال ثبوت عدم مطابقة أحد منتجات هذه المصانع للمواصفات القياسية المذكورة، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف، التي منها إيقاف خطوط.

وأشار، إلى أن عدد المصانع التي تم إغلاقها وإيقاف خطوط إنتاجها بلغ 39 مصنعا، إضافة لسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق والتحذير من استهلاكها، وذلك من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، وتم التحذير خلال العام الجاري من منتجات مياه معبأة لمصنعين، وذلك لتجاوز منتجاتهما تركيز مادة البرومات المسموح بها في مياه الشرب المعبأة.