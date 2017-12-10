 تحرير منطقة “النبيشين” بجبهة صعدة معقل الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تحرير منطقة “النبيشين” بجبهة صعدة معقل الحوثيين

تحرير منطقة “النبيشين” بجبهة صعدة معقل الحوثيين
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني مساء السبت تحرير منطقة جديدة في جبهة صعدة المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال اليمن.

وذكر الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش الوطني حررت منطقة “النبيشين”، شرقي محور البقع بمحافظة صعدة، عقب معارك ضارية مع مليشيات الحوثي.

ونقل عن مصدر ميداني أن المعارك انتهت بتحرير منطقة النبيشين الواقعة على الخط الرابط بين محافظتي صعدة والجوف.

وأكد المصدر فرار من تبقى من مليشيات الحوثي من المنطقة، بعد تكبدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحسب تعبيره.

يذكر أن الجيش اليمني، وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، أحرز خلال اليومين الماضيين تقدماً ميدانياً كبيراً في محور صعدة، بتحرير مناطق هامة في جبهة البقع.

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